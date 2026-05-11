В Латвии обязанности министра обороны временно будет исполнять премьер
- 11.05.2026, 13:40
Андрис Спрудс объявил, что уходит в отставку.
С 12 мая обязанности министра обороны Латвии временно, до принятия дальнейшего решения, взяла на себя премьер-министр страны Эвика Силиня,
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Государственную канцелярию.
В Министерстве обороны Латвии подтвердили, что получено распоряжение премьер-министра об увольнении министра обороны Андриса Спрудса с должности.
Согласно Закону об устройстве Кабинета министров Спрудс будет продолжать исполнять обязанности министра до 11 мая.
После этого обязанности главы оборонного ведомства перейдут к премьеру.
Сам Спрудс, как указано, вернется к работе в Сейме Латвии.
Как известно, 10 мая Андрис Спрудс объявил, что уходит с должности министра обороны.
Это решение он принял после ряда инцидентов с дронами, которые нарушали латвийское воздушное пространство.