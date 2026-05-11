В Латвии обязанности министра обороны временно будет исполнять премьер 11.05.2026, 13:40

Андрис Спрудс объявил, что уходит в отставку.

С 12 мая обязанности министра обороны Латвии временно, до принятия дальнейшего решения, взяла на себя премьер-министр страны Эвика Силиня,

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Государственную канцелярию.

В Министерстве обороны Латвии подтвердили, что получено распоряжение премьер-министра об увольнении министра обороны Андриса Спрудса с должности.

Согласно Закону об устройстве Кабинета министров Спрудс будет продолжать исполнять обязанности министра до 11 мая.

После этого обязанности главы оборонного ведомства перейдут к премьеру.

Сам Спрудс, как указано, вернется к работе в Сейме Латвии.

Как известно, 10 мая Андрис Спрудс объявил, что уходит с должности министра обороны.

Это решение он принял после ряда инцидентов с дронами, которые нарушали латвийское воздушное пространство.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com