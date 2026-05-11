закрыть
11 мая 2026, понедельник, 14:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Латвии обязанности министра обороны временно будет исполнять премьер

  • 11.05.2026, 13:40
В Латвии обязанности министра обороны временно будет исполнять премьер

Андрис Спрудс объявил, что уходит в отставку.

С 12 мая обязанности министра обороны Латвии временно, до принятия дальнейшего решения, взяла на себя премьер-министр страны Эвика Силиня,

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Государственную канцелярию.

В Министерстве обороны Латвии подтвердили, что получено распоряжение премьер-министра об увольнении министра обороны Андриса Спрудса с должности.

Согласно Закону об устройстве Кабинета министров Спрудс будет продолжать исполнять обязанности министра до 11 мая.

После этого обязанности главы оборонного ведомства перейдут к премьеру.

Сам Спрудс, как указано, вернется к работе в Сейме Латвии.

Как известно, 10 мая Андрис Спрудс объявил, что уходит с должности министра обороны.

Это решение он принял после ряда инцидентов с дронами, которые нарушали латвийское воздушное пространство.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман