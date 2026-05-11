В Сочи и Севастополе обнаружили нефтяные выбросы 11.05.2026, 14:30

1,172

На городских пляжах лежат мешки с собранными загрязнениями.

На одном из относящихся к Сочи пляжей — в поселке Чемитоквадже — обнаружены следы нефтепродуктов. Снятый утром в пятницу ролик, на котором видны нефтяные комки на гальке, опубликован в Instagram, обратило внимание «Агентство». По словам автора видео, речь идет о пляже между станциями Чемитоквадже и ВВС в Лазаревском районе Сочи (40 км от города); нефтяные выбросы, зафиксированные на участке длиной 200 метров, вероятно, попали на сушу из моря. Также «единичные вкрапления мазута» 8 мая были обнаружены в Севастополе, сообщали назначенные Москвой власти. По данным местных жителей, на городских пляжах лежат мешки с собранными загрязнениями.

По словам эколога Игоря Шкрадюка, сгустки на видео в Чемитоквадже похожи на то, что «было год назад на галечном берегу Анапы». «Только пятна более жидкие. Наверное, это нефть, а не мазут», — сказал эксперт. Он полагает, что на берег ветром могло выбросить одно из пятен, которое «кочует» в море с апреля: «В зависимости от направления ветра нефть может попасть на берег от Геленджика до Сочи». До этого, 6 и 8 мая, в сети появились два спутниковых снимка, на которых видны «вытянутые пятна и мутные полосы» в море в акватории Туапсе и дальше по направлению к Сочи вплоть до Лазаревского.

Отмечалось, что эти следы могут быть как нефтяными выбросами, так и «прибрежной мутностью, течениями, тенями облаков». «Однако стоит учитывать, что в этой акватории уже фиксировались пленочные загрязнения», — пишет канал «Прозрачный Мир».

В районе пляжа в Чемитоквадже вода выглядела чистой, а в воздухе не было запаха нефтепродуктов, отметил автор видео. Такое возможно в случае изменения направления ветра, который «опять отогнал» нефтяное пятно от берега, пояснил Шкрадюк. Он добавил, что сочинский пляж необходимо очистить — например, с помощью бетономешалки и полимерной сетки.

У побережья Севастополя, по информации изучившего спутниковые снимки «Крымского ветра», к 9 мая был зафиксирован «шлейф длиной около 30 км», эпицентр которого находился в районе бухты Круглая (Омега). Канал сообщал, что в субботу куски мазута были обнаружены на пляжах Северной стороны Севастополя, а также публиковал фотографии с черными сгустками.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com