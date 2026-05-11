В «айти-деревне» под Минском продали особняк за $3,6 миллиона

Дом площадью почти 600 «квадратов» находится недалеко от Кургана Славы.

В деревне Сосновая в 15 километрах от Минска купили коттедж за 3,6 миллиона долларов. Он стал самым дорогим домом, проданным в Беларуси в прошлом месяце, пишет Realt.by.

Деревня Сосновая расположилась в 15 километрах от Минска. Это — Смолевичский район. Рядом — трасса на Москву, Курган Славы и живописные леса-озера. В самой деревне работает кафе, оздоровительный центр и несколько шиномонтажей. Магазины, школу, детский сад и другую инфраструктуру можно найти в соседней Слободе и в столице.

Изначально Сосновая была обычной деревней, но в 2010‑х здесь стали строить большой коттеджный поселок на 140 новых домов. Он получил название «IT-деревня». Приставка «айти» объяснялась тем, что целевой аудиторией застройщика стали именно семьи программистов. Впоследствии коттеджи здесь приобретали представители разных профессий.

Именно в новой части деревни и находится самый дорогой дом апреля. Им стал кирпичный коттедж 2018 года площадью 591 квадрат. За дом недалеко от Кургана Славы заплатили 3,6 миллиона долларов. Стоимость за квадрат составила 4397 долларов.

Сейчас на Realt.by продается 8 домов в деревне Сосновой. Среди вариантов есть как относительно скромный «айтишный» дом за 420 тысяч рублей (149 тысяч долларов), так и роскошный особняк за 11,7 миллиона рублей (4,2 миллиона долларов).

