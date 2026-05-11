Пашинян отказался ехать на саммит ЕАЭС 1 11.05.2026, 16:11

Никол Пашинян

Фото: Getty Images

Премьер Армении проинформировал Путина о своем решении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не примет участия в саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Астане.

По его словам, о своем решении он заранее уведомил Путина во время визита в Москву 1 апреля. Причиной отказа стала предвыборная кампания в Армении накануне парламентских выборов, назначенных на 7 июня.

Пашинян также рассказал, что в воскресенье лично связался с президентом Казахстана и проинформировал его о невозможности присутствовать на встрече.

Армению на саммите представит вице-премьер Мгер Григорян.

