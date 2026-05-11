«Надеюсь, до муравьев не дойдем» 11.05.2026, 8:38

Что показала кампания по обязательной регистрации котов и собак в Беларуси.

Власти начали активно напоминать белорусам об обязательной регистрации домашних животных. Точнее, о том, что регистрировать нужно не только собак, но и кошек, пишет сайт «Салiдарнасць».

С одной стороны, чиновники упирают на то, что регистрация бесплатна и никаких налогов платить не придется, а с другой — сразу же угрожают административной ответственностью. Штраф от 1 до 15 базовых величин (45-675 рублей). А если нарушение повлекло вред, скажем, кот кого-то покусал — от 10 до 30 БВ (450-1350 рублей).

Ссылаются при этом в той же минской «Фауне города» на постановление Совмина аж от 2001 года — о правилах содержания домашних собак и кошек. В последний раз изменения в него вносились в феврале 2023 года. И там действительно речь идет о регистрации собак и кошек в трехдневный срок с момента, как у вас появился четвероногий друг.

Отсюда сразу несколько вопросов. Если правила начали действовать еще три года назад, почему такая шумиха и спешка с регистрацией только сейчас? Что все это время делали, говоря бюрократическим языком, лица, ответственные за информационную работу с населением — вручную кошачьи удостоверения и жетоны изготавливали?

А должностные лица понесут за этот факап ответственность — или только владельцы?

Второй вопрос, которым в чатах и соцсетях массово задаются белорусы: регистрация обязательна, чтобы что? Власти отвечают, предсказуемо: для учета животных, и чтобы быстрее найти хозяина, если вдруг домашний любимец потерялся.

Но на самом деле ни жетон, ни ошейник-адресник — не гарантия того, что пропавший кот найдется. А про удостоверение и говорить нечего. У большинства котов, гуляющих по улице, усы, лапы и хвост — вот его документы.

Иное дело — если есть чип. Электронный паспорт действительно можно проверить по единой базе чипированных животных Беларуси, в том числе в ветклиники, госветстанциях и т.п.

И вот тут закавыка: обязательная регистрация кошек бесплатна, а чипирование, например, в Минске, стоит от по до 100-120 рублей. Но первое владельцу непонятно, зачем, а второе — подстраховка на случай ЧП. И — прибыль, особенно если оставить услугу только в ведении государственных ветеринаров.

Еще одна версия, которую широко обсуждают владельцы кошек в соцсетях — это «вход рубль, выход два». Постановка на учет бесплатная, а вот когда питомца не станет, это нужно будет подтвердить — а значит, получить у ветеринара справку и оплатить кремацию или скотомогильник. В ином случае — опять же, штрафы.

Наконец, третий вероятный сценарий, массово обсуждаемый владельцами животных — что не за горами налог и на котов, потому что в бюджет очень деньги нужны. А там можно дойти до кроликов, попугайчиков, аквариумных рыбок.

При этом в реальности проблемами жестокого обращения, бездомных и выброшенных животных все так же занимаются сами неравнодушные беларусы и немногие оставшиеся объединения, а не госструктуры. Ищут «потеряшек» и их хозяев — через объявления и соцсети. Стерилизуют подвальных кошек — за свой счет.

У государства же в активе — штрафы, служба отлова и «Фауна города», а не площадки для выгула, современные ветстанции и приюты.

И хотя с 2025 года в РБ вступил в силу закон «Об ответственном обращении с животными», до реальной защиты прав животных нам еще идти и идти. Для сравнения, напомним, как в соседней Польше защищают права бездомных котов из приютов, которых берут новые хозяева.

В нашем же случае с государственными приютами — беда, с единой стратегией по бездомным животным — та же история. А отношения с хозяевами питомцев, волонтерами, зоозащитниками и активистами строятся на привычных контроле, штрафах и угрозах, в широком ассортименте.

И теперешнюю внезапную кампанию по регистрации домашних животных, как мы видим, чиновники начали сразу не за здравие. Сделав все, чтобы благое, по сути, намерение вызвало отторжение, непонимание и рост недоверия в обществе.

Вот лишь некоторые комментарии из сети:

«Уже до котиков добрались. Тараканов будем регистрировать?»

«Тараканы государственные».

«Надеюсь, до муравьев не дойдем».

