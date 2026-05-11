закрыть
11 мая 2026, понедельник, 8:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Банковая переиграла Кремль

  • Валерий Чалый
  • 11.05.2026, 8:54
Банковая переиграла Кремль
Валерий Чалый

ИПСО удалась.

Действия президента Украины и тех, кто готовил эту информационно-психологическую операцию, выглядят довольно последовательными и креативными. Конечно, разрешение на проведение парада противника во время войны – это инструмент психологического доминирования.

В то же время, указы президента Украины как часть ИПСО – это, на мой взгляд, точечный инструмент. Не стоит увлекаться этим механизмом для таких целей. Как и задействованием самого института президента Украины в ИПСО.

Конкретно в этой ситуации результат очевиден: российский лидер – в затруднительном положении. Ситуацию с парадом информационно Кремль проиграл. В Украине и в международном сообществе.

Есть ли окончательный ответ относительно настроений среди российских граждан? Посмотрим.

Это, на самом деле, едва ли не самое важное в данной ситуации.

Очевидно, что обмен тысячи!!! украинских пленных (дай Бог, чтобы все было именно так) – это отличный результат. Правда, возникает вопрос: почему 1000 наших обмениваются на 1000 врагов + парад, но это уже искусство возможного. Для нас каждый украинский пленный того стоит!

Но не забываем, что врага не стоит недооценивать. Ситуативное унижение, но с возможностью сохранить внутрироссийскую картину «победобесия» и вернуть системы ПВО на позиции и продолжать войну на уничтожение украинцев и Украины – это плата за указанные положительные результаты.

В любом случае, украинская инициативная позиция, попытка выйти из тупика войны на истощение должна приветствоваться!

Валерий Чалый, «Фейсбук»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров