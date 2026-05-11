Банковая переиграла Кремль Валерий Чалый

11.05.2026, 8:54

ИПСО удалась.

Действия президента Украины и тех, кто готовил эту информационно-психологическую операцию, выглядят довольно последовательными и креативными. Конечно, разрешение на проведение парада противника во время войны – это инструмент психологического доминирования.

В то же время, указы президента Украины как часть ИПСО – это, на мой взгляд, точечный инструмент. Не стоит увлекаться этим механизмом для таких целей. Как и задействованием самого института президента Украины в ИПСО.

Конкретно в этой ситуации результат очевиден: российский лидер – в затруднительном положении. Ситуацию с парадом информационно Кремль проиграл. В Украине и в международном сообществе.

Есть ли окончательный ответ относительно настроений среди российских граждан? Посмотрим.

Это, на самом деле, едва ли не самое важное в данной ситуации.

Очевидно, что обмен тысячи!!! украинских пленных (дай Бог, чтобы все было именно так) – это отличный результат. Правда, возникает вопрос: почему 1000 наших обмениваются на 1000 врагов + парад, но это уже искусство возможного. Для нас каждый украинский пленный того стоит!

Но не забываем, что врага не стоит недооценивать. Ситуативное унижение, но с возможностью сохранить внутрироссийскую картину «победобесия» и вернуть системы ПВО на позиции и продолжать войну на уничтожение украинцев и Украины – это плата за указанные положительные результаты.

В любом случае, украинская инициативная позиция, попытка выйти из тупика войны на истощение должна приветствоваться!

Валерий Чалый, «Фейсбук»

