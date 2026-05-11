ISW: Россияне используют ИИ-видео, чтобы врать о своих победах
- 11.05.2026, 9:19
- 1,002
Значительная часть подобных материалов появилась накануне 9 мая.
Россия всё активнее использует видеоролики, созданные с помощью искусственного интеллекта, чтобы демонстрировать якобы успехи своих войск на фронте в Украине. Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны (ISW).
По данным аналитиков, с лета 2025 года российские подразделения начали чаще применять тактику инфильтрации, а вместе с этим в информационном пространстве стали регулярно появляться видео с установкой российских флагов в районах, где армия РФ, как утверждается, не смогла закрепиться.
В ISW отмечают, что с зимы 2025 года такие материалы заметно усложнились: вместо коротких фрагментов стали публиковаться более качественные и детально смонтированные ролики, снятые в разных локациях.
По мнению экспертов, рост технического уровня этих видео и использование технологий искусственного интеллекта могут свидетельствовать о централизованной информационной кампании, координируемой российским военным руководством.
Аналитики также обращают внимание, что значительная часть подобных материалов появилась накануне 9 мая, что, вероятно, связано с попыткой компенсировать отсутствие заметных успехов российской армии на фронте.
В отчёте подчёркивается, что Кремль стремится преувеличить реальные достижения, представляя локальные разведывательные действия и символические установки флагов как признаки масштабного наступления, несмотря на отсутствие подтверждений серьёзного изменения линии фронта.