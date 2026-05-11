В Киев прибыл министр обороны Германии
- 11.05.2026, 9:59
Борис Писториус рассказал о целях поездки.
Министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник, 11 мая, прибыл в Киев для переговоров по «расширению сотрудничества в оборонной промышленности с Украиной».
Об этом сообщило информационное агентство DPA, пишет «Суспільне».
Ранее Писториус отмечал высокий спрос в мире на оборонные технологии Украины и их значительное влияние на развитие инноваций в Европе.
«Украинские технологии сейчас пользуются спросом во всем мире как инновационные решения. Мы также должны держать эти разработки в поле зрения», — заявлял Писториус.
Он также подчеркнул, что сотрудничество с Украиной помогает Германии развивать свои промышленные мощности и технологические возможности.
Кроме этого, министр отметил необходимость укрепления оборонно-промышленного комплекса Европы. По его словам, уровень безопасности и обороноспособности непосредственно влияет на экономическое развитие и благосостояние.