11 мая 2026, понедельник, 10:52
В Киев прибыл министр обороны Германии

  • 11.05.2026, 9:59
Борис Писториус

Борис Писториус рассказал о целях поездки.

Министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник, 11 мая, прибыл в Киев для переговоров по «расширению сотрудничества в оборонной промышленности с Украиной».

Об этом сообщило информационное агентство DPA, пишет «Суспільне».

Ранее Писториус отмечал высокий спрос в мире на оборонные технологии Украины и их значительное влияние на развитие инноваций в Европе.

«Украинские технологии сейчас пользуются спросом во всем мире как инновационные решения. Мы также должны держать эти разработки в поле зрения», — заявлял Писториус.

Он также подчеркнул, что сотрудничество с Украиной помогает Германии развивать свои промышленные мощности и технологические возможности.

Кроме этого, министр отметил необходимость укрепления оборонно-промышленного комплекса Европы. По его словам, уровень безопасности и обороноспособности непосредственно влияет на экономическое развитие и благосостояние.

