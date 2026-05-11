11 мая 2026, понедельник, 10:53
В Беларуси резко выросло число школьников, изучающих китайский язык

  • 11.05.2026, 10:30
В Беларуси резко выросло число школьников, изучающих китайский язык

За пять лет их количество увеличилось в 2,3 раза.

Количество учащихся, изучающих иностранные языки в дневных учреждениях общего среднего образования Беларуси, за пять лет увеличилось на 5,6%, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ данных Национального статистического комитета.

Если по итогам 2020 года их было 817.630, то по итогам 2025-го — 863.044.

Наибольшая положительная динамика отмечена среди учащихся, изучающих китайский язык. В минувшем году их насчитывалось 2.662 (в 2020-м — 1.171; рост в 2,3 раза).

