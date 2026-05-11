Рысь устроила переполох под Молодечно 5 11.05.2026, 11:17

1,630

Хищницу сняли на видео недалеко от завода «Забудова».

Проезжавшие рядом с поселком Чисть Молодечненского района Минской области граждане запечатлели на видео рысь, пишет «Точка».

Зверь, столкнувшись с людьми стремглав убежал в кусты, запись разлетелась по сети.

Пользователям понравилась лесная гостья, которую заприметили недалеко от завода «Забудова». Другие не на шутку испугались.

«Все остаемся без грибов и ягод, в лес ни ногой, останется ждать появления тигров и россомахи», – шутят комментаторы.

@molodechnocity В Молодечненском районе в посёлки Чисть, недалеко от завода "Забудова", заметили рысь. Животное занесено в Красную книгу Беларуси. ♬ оригинальный звук - Артём Глухов | Молодечно Сити

Люди тут же стали вспоминать, когда и где встречались различными дикими животными.

Единогласно пришли к выводу, что ни краснокнижными рысью или медведем белорусов теперь не удивишь.

Среди комментариев также проскочила информация, что зверя, похожего на рысь, видели возле деревни Вишнево Сморгонского района Гродненской области.

По данным Белорусского общества охотников и рыболовов, в 2025 году в стране обитало более 2000 рысей. Больше всего хищников находится в Минской, Витебской и Гомельской областях, и численность вида продолжает расти.

Европейская рысь была занесена в Красную книгу Беларуси в 1993 году. Тогда популяция оценивалась в 400–450 особей.

Однако в ноябре 2024 года вид включили в перечень нормируемых охотничьих животных.

Охота на рысь теперь допускается в особом режиме для контроля численности – с 1 октября по 31 января и только в отдельных районах страны.

