DW: Украина против Шредера 11.05.2026, 12:24

«Человек Путина» не может вести переговоры от лица Европы.

Путин предложил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве возможного посредника на переговорах по Украине. Однако в Европе эту идею встретили с большим скепсисом из-за многолетних тесных связей политика с Кремлем, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

Шредер возглавлял правительство Германии с 1998 по 2005 год и считается одним из самых пророссийских немецких лидеров последних десятилетий. После ухода из политики он занял высокие должности в проектах «Северный поток» и «Северный поток—2», а также сотрудничал с российскими государственными энергетическими компаниями.

После начала войны в Украине бывший канцлер неоднократно подвергался жесткой критике. Его поездка в Москву в 2022 году вызвала возмущение в Киеве и Берлине, а Алексей Навальный называл Шредера «человеком Путина».

Несмотря на это, сам политик продолжает утверждать, что его личные отношения с российским президентом могут помочь добиться переговоров. По словам Шредера, война не закончится полным поражением одной из сторон, поэтому диалог остается единственным вариантом.

Однако именно близость к Путину делает кандидатуру экс-канцлера практически неприемлемой для Украины и многих западных стран. Критики считают, что Шредер не воспринимается как нейтральная фигура и не сможет выступить независимым посредником в возможных мирных переговорах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com