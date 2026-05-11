Российский поставщик через суд требует деньги у МТЗ 1 11.05.2026, 13:08

Магнитогорский метизно-калибровочный завод добивается выплат за поставленную продукцию.

Российский Магнитогорский метизно-калибровочный завод за последний год трижды обращался в суд из-за долгов МТЗ. По двум уже рассмотренным делам белорусский завод обязали выплатить суммы в эквиваленте почти 2,3 млн рублей. Еще один спор — на сотни тысяч рублей — суд продолжит рассматривать в июне, пишет «Зеркало».

Магнитогорский метизно-калибровочный завод (также известен как ММК-Метиз) производит различную металлическую продукцию, в том числе для предприятий машиностроения. Он выступает одним из поставщиков компонентов для производства тракторов на МТЗ.

За последний год он трижды обращался в суд, чтобы добиться выплат от Минского тракторного завода. Одно из заявлений ММК-Метиз подал в марте этого года, заметило «Зеркало» в российской базе «Электронное правосудие». В нем предприятие требовало взыскать задолженность за продукцию, поставленную на МТЗ с октября по 12 февраля этого года, а также пеню за просрочку оплаты. Изначально речь шла о сумме в 18,3 млн российских рублей. Это более 691 тыс. белорусских рублей по курсу Нацбанка на 11 мая. Но к моменту решения суда 13 апреля долг вырос до 21 млн российских рублей, или 795,8 тыс. белорусских. Суд полностью удовлетворил эти требования.

Чуть ранее — в декабре прошлого года — этот же российский поставщик также через суд пытался вернуть в общей сложности более 10 млн российских рублей, или 415,5 тыс. белорусских. В этом случае в судебном документе не указано, что это долг за поставку, а только подчеркивается, что одна часть суммы — основной долг, вторая — штраф в период с апреля прошлого года и до момента фактической выплаты. Судебный спор продолжат рассматривать 25 июня.

Третье обращение в суд было в июле 2025 года и касалось оплаты поставленной металлопродукции. Тогда поставщик требовал вернуть почти 59 млн рублей РФ (2,2 млн белорусских рублей). Судебные разборки длились до января 2026-го. К моменту последнего заседания размер долга сократился, в том числе за счет того, что МТЗ успел выплатить часть суммы. В итоге суд постановил выплатить оставшиеся почти 1,5 млн белорусских рублей в эквиваленте.

