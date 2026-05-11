Лукашенко снова заговорил о войне 7 11.05.2026, 13:33

С кем диктатор собирается воевать — он не сказал.

Лукашенко провел совещание с военными, где говорил о подготовке Беларуси к вооруженному конфликту.

По его словам, Беларусь не должна ориентироваться на все виды вооружений, которые применяются в современных войнах. Лукашенко подчеркнул, что приоритет следует отдавать тем системам, которыми военные действительно умеют пользоваться.

Он также отметил, что при выборе вооружения необходимо учитывать особенности территории страны. По его словам, «Беларусь — это не пустыня и не украинские степи».

Говоря о современных конфликтах, Лукашенко выразил мнение, что добиться победы исключительно ударами с воздуха невозможно. В качестве примера он привел противостояние между Ираном с одной стороны и Израилем и США — с другой.

По его словам, несмотря на массированные бомбардировки и ракетные удары, решающего результата достичь не удалось. Лукашенко подчеркнул, что без наземной операции победить невозможно.

