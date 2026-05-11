Вот настоящий путинский парад 9 мая 1 Дмитрий Глуховский

11.05.2026, 14:21

3,346

Дмитрий Глуховский

Это те убитые, имена которых известны и чьи смерти подтверждены.

Представьте: вы едете из Москвы на машине со скоростью в 100 километров в час – а на обочине стоят люди, взявшись за руки, цепью. Пять часов вы едете вдоль человеческой цепи, которая не прерывается нигде. Пятьсот с лишним километров. До границы с Украиной. В цепи стоят 350 тысяч человек.

Это люди, убитые на войне с Украиной – и только с российской стороны. Это те убитые, имена которых известны и чьи смерти подтверждены.

Представьте, что вы можете остановиться в любом месте вашей пятичасовой поездки к украинской границе и увидеть и узнать каждого из этих людей.

Вот настоящий путинский парад 9 мая.

Дмитрий Глуховский, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com