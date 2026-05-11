Вот настоящий путинский парад 9 мая
- 11.05.2026, 14:21
Представьте: вы едете из Москвы на машине со скоростью в 100 километров в час – а на обочине стоят люди, взявшись за руки, цепью. Пять часов вы едете вдоль человеческой цепи, которая не прерывается нигде. Пятьсот с лишним километров. До границы с Украиной. В цепи стоят 350 тысяч человек.
Это люди, убитые на войне с Украиной – и только с российской стороны. Это те убитые, имена которых известны и чьи смерти подтверждены.
Представьте, что вы можете остановиться в любом месте вашей пятичасовой поездки к украинской границе и увидеть и узнать каждого из этих людей.
Вот настоящий путинский парад 9 мая.
Дмитрий Глуховский, «Фейсбук»