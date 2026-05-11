11 мая 2026, понедельник, 16:05
Зеленский начал критиковать Трампа

  • 11.05.2026, 14:57
Владимир Зеленский

Украина все активнее переходит к самостоятельной оборонной стратегии.

По данным источников, переговоры по прекращению войны с Россией фактически остановились после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а роль США как посредника оказалась под вопросом. Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон «не находит времени для Украины» и принимает решения, которые, по его словам, усиливают позиции Москвы, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Украина все активнее переходит к самостоятельной оборонной стратегии. Киев наращивает производство вооружений, особенно дронов, и заявляет, что способен продолжать войну даже при сокращении американской помощи.

Американская военная поддержка при этом уже сократилась почти на 99%, а ключевым инструментом США остаются разведданные и ограниченные поставки вооружений через союзников.

Отношения осложняются и политическими заявлениями. В Киеве критикуют решение Вашингтона по смягчению санкций против российской нефти, а также риторику о «территориальных уступках» в войне.

Зеленский также усилил дипломатическую активность в Европе и на Ближнем Востоке, пытаясь расширить круг партнеров.

Эксперты отмечают, что Украина больше не воспринимает США как безусловного гаранта поддержки и готовится к затяжной войне в новой геополитической реальности, где Европа становится главным донором помощи.

