Пашинян отказался ехать на саммит ЕАЭС 11.05.2026, 15:35

Никол Пашинян

Это произошло после заявлений Путина об «украинском сценарии» для Армении.

Армянский премьер Никол Пашинян отправит на саммит ЕАЭС, который пройдет в Астане 28–29 мая, своего заместителя Мгера Григоряна. «Я об этом сообщил президенту России [Владимиру Путину] во время визита в РФ в апреле. Я также проинформировал президента Казахстана [Касым-Жомарта Токаева] о своем решении», — сообщил сам Пашинян в понедельник (цитата по News.am). Премьер Армении пояснил, что не примет участия в саммите в связи с предвыборной кампанией в преддверии выборов в парламент 7 июня и запланированным на 28 мая военным парадом.

Два дня назад, после парада Победы в Москве, который армянский премьер также пропустил, Путин сделал резкое заявление в отношении республики, постепенно «откалывающейся» от РФ. Он сказал, что Еревану следует провести референдум по вопросу о присоединении к Евросоюзу и выходу из ЕАЭС. Только в таком случае две страны смогут пойти «по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода», подчеркнул Путин, напомнив о судьбе Украины, конфликт с которой начался именно после попытки вступления последней в ЕС. Пашинян же в разговоре с журналистами заявил, что Армения сейчас не собирается выносить на плебисцит вопрос о членстве в ЕАЭС.

По его словам, Ереван пойдет на такой шаг только тогда, когда возникнет объективная необходимость. Сейчас таковой нет. «Мы с уважением относимся ко всем партнерам по ЕАЭС, а также к нашему участию в Союзе», — сообщил Пашинян.

Премьер также отметил, что не согласен с озвученной Путиным формулировкой «развод». «Мы путаем межгосударственные отношения с женитьбой. Армения в межгосударственных отношениях руководствуется межгосударственной логикой. Мы — полноценные члены ЕАЭС. И пока мы члены ЕАЭС, мы полноценно участвуем в принятии всех решений», — сказал он.

Пашинян добавил, что у Армении не было и не будет цели навредить интересам России, а его отношения с Путиным основываются на взаимном доверии. Острые вопросы оба лидера обсуждают в спокойной уважительной и дружеской атмосфере на основе аргументов и фактов, отметил премьер-министр.

«Я эту логику продолжу. Я выражаю свое уважение и президенту РФ, и России. При этом мы будем также двигаться вперед в рамках закона об углублении отношений с ЕС и членстве в ЕС, то есть по пути демократических реформ», — подчеркнул Пашинян. Он добавил, что в отношениях с Москвой «происходит неизбежная трансформация» и что во внешней политике он продолжит «руководствоваться госинтересами Армении».

