А1 начислил белоруске 242 рубля за роуминг внутри собственной страны 6 11.05.2026, 16:00

Оператор считает, что «это нормально».

Белоруска под ником bogoleyshasveta написала в Threads о случае, произошедшем во время путешествия в Литву. По ее ловам, роуминг у мобильного оператора А1 включился на ее телефоне еще на территории родной страны, задолго до пересечения границы.

«Мы ехали в Литву, и за 10 км до границы на территории РБ включился интернет-роуминг, — пишет она. — Об этом мы узнали из смс. Тут же выключили. Вопрос: почему связь соседей работает лучше, чем покрытие А1. Тут же позвонили оператору, девушка сказала, что это нормально и все нужно выставлять в ручном режиме. Итог — 242 руб за 7 мин интернет роуминга, еще даже не пересекая границу. Я в шоке».

Другие пользователи соцсети поделились похожими историями. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии под постом:

— Такое же было недавно, но мне большую часть списали.

— Я ушла с А1 именно из-за таких историй. Сейчас на «Лайф», уже лет 5. Пока таких историй не было.

— Аналогичная ситуация, за несколько секунд роуминга, меньше минуты, около 500 рублей. Когда им пишешь в поддержку, то они «снисходительно, в порядке исключения» списывают долг до 200, якобы проявляя к тебе свою лояльность, а не просто выполняют постановление Совмина 108 от 4 марта, согласно которому, максимальный лимит 225 рублей.

— Когда то ушла от А1 именно из за такого отношения к клиентам, более 25 лет с МТС, часто пользуюсь роумингом, ни одного случая списания шальных денег не было.

