Для электроотопления жилья вводятся новые тарифы

  • 11.05.2026, 17:09
Изменения начнут действовать в Беларуси с 1 июня.

В Беларуси с 1 июня поднимут тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги. Среди прочего — на электричество для отопления жилья. «Зеркало» рассказывает, по каким тарифам беларусы будут платить за эту услугу.

С 1 июня поднимут тариф на электроэнергию, который некоторые потребители называют «три копейки». Он требует установки специального дополнительного счетчика. Этот тариф вырастет со следующего месяца на 7,3% — до 0,0487 рубля за 1 кВт•ч.

Если в мае за 1000 кВт•ч надо заплатить 45,4 рубля, то в июне за этот же потребленный объем выйдет 48,7 рубля.

Напомним, в конце января этого года задним числом был подписан указ, по которому повышать тарифы на ЖКУ планировалось в два этапа — с 1 января и 1 июня. Так, в январе должны были подорожать все услуги, кроме отопления и горячего водоснабжения. Рост — на 17,05 рубля. С 1 июня планировали поднять тарифы на тепловую энергию на цели отопления и горячего водоснабжения — на 3,95 рубля.

Но позже было принято решение перенести это повышение тарифов ЖКХ с 1 января на 1 марта.

Леонид Невзлин
Аббас Галлямов
Ирина Халип
Игорь Эйдман