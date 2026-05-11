Для электроотопления жилья вводятся новые тарифы

Для электроотопления жилья вводятся новые тарифы1
- 11.05.2026, 17:09
Изменения начнут действовать в Беларуси с 1 июня.
В Беларуси с 1 июня поднимут тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги. Среди прочего — на электричество для отопления жилья. «Зеркало» рассказывает, по каким тарифам беларусы будут платить за эту услугу.
С 1 июня поднимут тариф на электроэнергию, который некоторые потребители называют «три копейки». Он требует установки специального дополнительного счетчика. Этот тариф вырастет со следующего месяца на 7,3% — до 0,0487 рубля за 1 кВт•ч.
Если в мае за 1000 кВт•ч надо заплатить 45,4 рубля, то в июне за этот же потребленный объем выйдет 48,7 рубля.
Напомним, в конце января этого года задним числом был подписан указ, по которому повышать тарифы на ЖКУ планировалось в два этапа — с 1 января и 1 июня. Так, в январе должны были подорожать все услуги, кроме отопления и горячего водоснабжения. Рост — на 17,05 рубля. С 1 июня планировали поднять тарифы на тепловую энергию на цели отопления и горячего водоснабжения — на 3,95 рубля.
Но позже было принято решение перенести это повышение тарифов ЖКХ с 1 января на 1 марта.