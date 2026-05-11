Путин провел Парад Победы без признаков победы 1 11.05.2026, 17:50

Среди россиян растет усталость и тревога.

Парад Победы 9 мая в Москве, который десятилетиями считался демонстрацией силы России, в этом году вызвал совсем другие ощущения — усталость, тревогу и вопросы о будущем войны, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

На Красной площади впервые за долгие годы не было танков, бронетехники и ракетных комплексов. Парад прошел в довольно сокращенном формате на фоне участившихся атак украинских дронов и беспрецедентных мер безопасности.

Путин в своей речи вновь заявил, что Россия «всегда была и будет победительницей», однако многие россияне, по мнению наблюдателей, увидели в происходящем скорее признаки затянувшегося кризиса.

Особенно болезненным для части российского общества стало то, что безопасность главного государственного праздника фактически зависела от того, решится ли Украина атаковать Москву в этот день. Для предотвращения возможных ударов власти ограничивали мобильный интернет и усиливали системы ПВО.

По оценкам аналитиков, усталость от войны в России стала особенно заметной после того, как надежды на быстрое мирное соглашение при посредничестве президента США Дональда Трампа не оправдались. Война все чаще воспринимается как постоянный фон, ухудшающий экономику, бытовую жизнь и атмосферу в стране.

Несмотря на ожидания, Путин не дал сигналов о том, как Кремль видит завершение конфликта. Его заявления о готовности к переговорам сопровождались многочисленными оговорками.

На этом фоне в России нарастает ощущение неопределенности, а перспектива победы кажется значительно более далекой, чем прежде.

