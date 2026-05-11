Один против пятерых: воин ВСУ в одиночку сорвал штурм россиян 11.05.2026, 18:36

Украинский военный 2-го батальона 33-го штурмового полка ВСУ не дал прорваться оккупантам на свою позицию. Героический поступок был снят на видео дроном-разведчиком.

Ролик опубликовал 33-й полк в своем Facebook-аккаунте.

Пять российских штурмовиков прорвались почти вплотную к позиции ВСУ. Украинский воин открыл по ним огонь. Как минимум один оккупант был ликвидирован.

Военный сдерживал приближение оккупантов, пока на место не прилетели украинские FPV-дроны. Вскоре «птички» заполонили небо и начали выбивать штурмовиков ВС РФ по одному. Группировка врага была полностью разбита.

«Вы уже должны узнавать наши подразделения по тактическому почерку. Именно так работает обученное, технологичное и слаженное подразделение… Сочетание пехоты, удерживающей позицию, пилотов разведки и FPV, а также штурмовиков при качественном управлении и тесном взаимодействии со смежными подразделениями дает прогнозировано позитивный результат на поле боя», - отметили в полку.

