Что происходит на рынке недвижимости в Минске
- 11.05.2026, 19:22
- 1,400
Установлены новые рекорды.
Средняя цена квартиры в Минске превысила 150 тысяч долларов. При этом вторичный рынок жилья продолжает дорожать на фоне сокращения предложения. Об этом сообщает телеграм-канал banki24.by со ссылкой на данные сервиса Realt.
За год количество квартир в продаже уменьшилось почти на треть — сейчас покупателям доступно около 5,75 тыс. объектов. При этом средняя цена квадрата приблизилась к 2380 долларам за квадратный метра, а средняя стоимость квартиры достигла 152 тыс. долларов (+3% за месяц).
Все большую долю рынка занимают новые дома: почти 30% предложений — жилье младше пяти лет. Такие квартиры стоят в среднем на треть дороже возрастного фонда.
В «Минск-Мире» предложение за год сократилось почти вдвое — до 1250 квартир, при этом цены там выросли примерно на 19%.
Растет и число самостоятельных продаж: сегодня без агентств продается уже примерно каждая пятая квартира.