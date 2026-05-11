11 мая 2026, понедельник, 20:53
Что происходит на рынке недвижимости в Минске

  11.05.2026, 19:22
  • 1,400
Установлены новые рекорды.

Средняя цена квартиры в Минске превысила 150 тысяч долларов. При этом вторичный рынок жилья продолжает дорожать на фоне сокращения предложения. Об этом сообщает телеграм-канал banki24.by со ссылкой на данные сервиса Realt.

За год количество квартир в продаже уменьшилось почти на треть — сейчас покупателям доступно около 5,75 тыс. объектов. При этом средняя цена квадрата приблизилась к 2380 долларам за квадратный метра, а средняя стоимость квартиры достигла 152 тыс. долларов (+3% за месяц).

Все большую долю рынка занимают новые дома: почти 30% предложений — жилье младше пяти лет. Такие квартиры стоят в среднем на треть дороже возрастного фонда.

В «Минск-Мире» предложение за год сократилось почти вдвое — до 1250 квартир, при этом цены там выросли примерно на 19%.

Растет и число самостоятельных продаж: сегодня без агентств продается уже примерно каждая пятая квартира.

