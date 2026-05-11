Британия ввела санкции против российских дезинформаторов 11.05.2026, 19:51

В новый пакет санкций Лондона включены 85 физических и юридических лиц.

Власти Великобритании объявили о новых санкциях, направленных против проводимых Россией «кампаний информационной войны» в связи с продолжающимся полномасштабным вторжением в Украину, а также против ответственных за депортацию и индоктринацию украинских детей.

В британский черный список внесены 85 физических и юридических лиц, заявило в понедельник, 11 мая, министерство иностранных дел в Лондоне, сообщает «Немецкая волна».

Две трети новых фигурантов санкционного перечня связаны с российскими пропагандистскими операциями и дезинформацией, в том числе с недавними попытками вмешательства в предвыборную кампанию в Армении. В их числе - 49 сотрудников «Агентства социального проектирования», включая писателей, переводчиков и создателей видеороликов, ответственных за «лживую кремлевскую пропаганду».

Этой компании, финансируемой государством, Кремль поручил провести ряд операций, «направленных на подрыв демократии и ослабление поддержки Украины», отмечается в заявлении британского МИДа. По его данным, эти действия «почти наверняка были поручены администрацией президента России». Сотрудники «Агентства социального проектирования» среди прочего пытались создать пророссийские организации в Армении и прилагали усилия, чтобы привести во власть пророссийских деятелей, указывается далее.

Кроме того, в санкционный список внесены Институт развития интернета, гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак и другие топ-менеджеры организации, а также Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), известный как «мозговой центр» политического блока в администрации президента РФ.

Участники депортации и милитаризации украинских детей

Еще около трети фигурантов перечня - участники «систематической кампании России по насильственной депортации и милитаризации украинских детей». В их число входит Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». «Здесь украинских детей подвергают военной подготовке и прокремлевской идеологии», - заявили в Лондоне.

Под санкции также подпали глава Росмолодежи Григорий Гуров, начальник главного штаба молодежного движения «Юнармия» Владислав Головин, уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко и АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды». В черный список внесен Севастопольский государственный университет в аннексированном Россией Крыму и крымский санаторий «Здравница».

Правительство Великобритании подчеркнуло, что новые санкции стали одними из самым жестких мер, которые оно когда-либо принимало для борьбы против враждебной деятельности РФ. «Поскольку Россия неустанно стремится подорвать демократический процесс и глобальную поддержку Украины, этот последний пакет санкций направлен на пресечение злонамеренных кампаний информационной войны», - заявили в Лондоне.

