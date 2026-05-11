Швейцария остается главным местом миграции немцев в Европе 11.05.2026, 20:46

Число граждан Германии, проживающих в других странах Европы, продолжает расти.

Швейцария по-прежнему является самым популярным местом жительства немцев в Европе вне Германии. По данным Федерального статистического ведомства, в начале 2025 года там проживали около 329 900 граждан ФРГ.

Таким образом, немцы остаются второй по численности группой иностранцев в Швейцарии после итальянцев. Это число продолжает расти: по сравнению с предыдущим годом - на 6300 человек, или на 1,9%. За последние десять лет прирост составил 10,7% - примерно 32 тысячи человек, пишет «Немецкая волна».

В статистике по Швейцарии и другим государствам Европы не учитываются граждане ФРГ, имеющие еще и гражданство страны проживания.

Австрия - быстрый рост

В Австрии - второй по популярности европейской стране среди немецких мигрантов - в начале 2025 года проживали около 239 500 граждан Германии. Это крупнейшая группа иностранцев в Австрии. Рост здесь происходит быстрее, чем в Швейцарии: за год число новоприбывших немцев увеличилось примерно на 6700 человек (плюс 2,9%). За десятилетие показатель вырос на 40,5%, что соответствует примерно 69 тысячам человек.

Испания снова набирает популярность

Испания тоже остается востребованным направлением миграции немцев. В начале 2025 года там проживали около 131 800 граждан Германии. После многолетнего снижения их численность начала расти с 2022 года. За последний год прирост составил около 3800 человек (3%). Однако в целом показатель все еще ниже уровня десятилетней давности примерно на 3000 человек.

Кто и почему уезжает

Причины переезда - будь то работа, учеба или климат - в статистике не фиксируются. Однако возрастная структура показывает различия: в Австрии среди немцев больше молодых, тогда как в Испании заметно выше доля пожилых. А доля немцев старше 65 лет в Испании составляет почти 27% - примерно вдвое больше, чем в Австрии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com