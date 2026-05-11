Почему Путин попытался «переобуться» 11.05.2026, 21:10

2,298

Риторика хозяина Кремля имеет связь с Трампом и Китаем.

Изменение риторики Путина по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому — это не что-то новое, ведь к таким манипуляциям Кремль прибегал не раз. Однако возникает вопрос: действительно ли прыжок от «шайки наркоманов» к «господину Зеленскому» может свидетельствовать о настоящих изменениях, является ли это сигналом о готовности к переговорам.

«Телеграф» обратился к экспертам, чтобы получить ответы.

Россияне всегда врут

Смена риторики Путина с «наркоманов» и «киевского режима» на «господина Зеленского» и «украинских партнеров» — это пускание пыли в глаза, попытка навешать лапши на уши, что он такой «миролюбивый» или что-то другое?

– Он всегда так делает. Даже дипломатические треки, которые они начали в 25-м году, чтобы удовлетворить США, это же манипуляции, это была имитация. Россияне постоянно врут, — говорит Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление».

Это унижение для Путина. В течение всех этих лет они культивировали пренебрежение к Украине, к украинскому войску. Это была основная парадигма всей их пропаганды. Пренебрежение достигло максимума, а дискредитация стала фундаментальной. И неожиданно Путин говорит о «господине».

Меня очень смутило, что сразу поднялись ставки на мир. Никакого мира не будет, но почему-то все букмекерские конторы дают возможность установления мира почти до 100%. Не думаю, что будет продолжение перемирия. Это риторика [Путина], которая также имеет основную задачу – это манипуляция. Поэтому мы должны готовиться только к войне при имитациях со стороны России, где она начинает говорить о мире.

- Какие изменения в словах Путина почти никто не увидел, но они имеют большое значение?

— В заявлении Путина может быть интересен финт. В нем сохранен высокий уровень пренебрежения к Европе, европейским лидерам, которые якобы уважают только Дональда Трампа. Теперь же российские пропагандисты заявляют, что Зеленский «контролирует, манипулирует» европейскими лидерами, «платит» им за поддержку. Ранее культивировали тезис, что Европа «контролирует» Зеленского, что Зеленский «марионетка» Европы, а сейчас у них выходит, что Зеленский является «кукловодом», а европейские лидеры — его «марионетки».

Я думаю, что в ближайшее время, если и будут вестись переговоры или диалог, он будет вестись напрямую с Украиной, и к этому готовят российское общество. Будет ли это диалог на уровне ультиматумов, требования от Украины капитуляции или какая-нибудь другая форма, — я не знаю.

Однако все наводит на то, что Россия не будет использовать европейский трек, чтобы договориться по Украине. Они уже понимают, что на Украину невозможно влиять из-за Дональда Трампа или какого-нибудь другого лидера. Они проиграют на дипломатической арене, поэтому будут пытаться возвращать Украину в [переговорный] трек, чтобы вести диалог напрямую с нами. Я даже не исключаю восстановления тех, что вели через нейтральные территории, нейтральные площадки дипломатических контактов.

Риторика Путина имеет связь с Трампом и Китаем

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов говорит, что риторика Путина кардинально изменилась. И не только по Зеленскому, но и по Европе.

— Сейчас Путин даже начал торговаться на счет кандидатуры переговорщика с ЕС (Кремль предлагает экс-канцлера Шредера — ред.).

Все это произошло после фактического выхода РФ из переговоров через посредничество США после заявления Ушакова. Если учесть, что все события произошли накануне визита Трампа в КНР, речь может идти о позиции Пекина, о переформатировании переговоров с привлечением Европы и Китая (это давнее принципиальное требование Пекина). Следовательно, при всех сложностях непосредственно для Путина относительно прекращения войны это может свидетельствовать о внешнем давлении со стороны Си Цзиньпина.

Россия не готова к миру?

— Россияне не могут так просто перейти от так называемой "специальной военной операции" к окончанию "СВО". Ведь элита, которая была и остается вокруг Путина, собственно, как и сам Путин, они этой войной живут, говорит спикер Украинской добровольческой армии, председатель Общественного совета при Одесской ОВ Сергей Братчук.

Дело не только в том, что они там не смогут что-либо объяснить своим рабам информационно. Они расскажут все, что угодно и любой ценой поражение РФ, информационно на их территории, как в Северной Корее, превратится в победу. Вопрос в том, что эти элиты приспособились к ведению этой войны так или иначе.

Им сегодня, чтобы продолжать держаться на горе во власти, необходим другой враг. И если мы увидим признаки того, что в России начинает появляться риторика, определяющая другого врага, возможно внутреннего, только тогда можно говорить о подлинном изменении риторики. До этого это просто бессмысленно.

Сейчас эта война нужна российской элите для выживания во власти. Поэтому именно так мы это можем рассматривать, потому что все должны прекрасно понимать, что уничтожение Путина, уничтожение этой российской элиты приблизит мир к справедливому для Украины миру, к окончанию войны. Но мы видим, что мир этого не может сделать, не может дожать врага.

Но есть инструменты, которыми это нужно продолжать, в частности, Силами обороны Украины, санкциями. Но следует забывать, что Китай имеет большое влияние на РФ и он может способствовать окончанию войны.

- Выходит, Путин готов к миру или это просто пыль в глаза?

— Я думаю, что сам Путин ищет возможности как минимум остановить войну на приемлемых для себя условиях. Но сейчас эти условия неприемлемы для Украины и Европы.

Слова Путина имеют или не имеют важного значения

Украинский журналист-международник, политический обозреватель Иван Яковина говорит: "Пока Путин жив, война будет продолжаться. Совершенно не важно, что и когда он говорит".

Директор Института мировой политики, журналист и историк Евгений Магда считает, что, слушая заявления Путина о мире или завершении войны, нужно помнить одно.

— Он воспринимает фактор завершения войны исключительно как его личный успех, как капитуляцию Украины. Никаких других вариантов Путин себе, безусловно, не видит. И это нужно учитывать.

То есть он ориентируется на запрос, который возникает у западного мира, в частности того же Трампа. То есть россияне очень хорошо чувствуют, что Трамп играет в завершение войны. И потому они ему подбрасывают доводы, что вот, мол, мы вот-вот завершим. Вот-вот завершим. И это работает очень, я бы сказал, хорошо. Поэтому давайте не питать лишних иллюзий и понимать, что Путин войну завершать не собирается.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com