Когда-то крупную компанию «ЛадаГарант» признали банкротом 11.05.2026, 21:49

Среди активов — акции двух банков.

Экономический суд города Минска 5 мая признал компанию «ЛадаГарант» банкротом и открыл ликвидационное производство. Процесс должен завершиться до 16 января 2027 года, пишет Office life.

Компанию «ЛадаГарант» создал более 30 лет назад предприниматель Алексей Ваганов. Тогда она называлась «Лада ОМС-Холдинг». Сейчас основная доля бизнеса принадлежит зарегистрированной в Нидерландах компании Bloom Finance Group C.V. В определенный момент компании, связанные с Вагановым и его партнерами, стали довольно крупными застройщиками Минска. Они построили жилые кварталы на пр-те Дзержинского, ул. Щорса, Маяковского, Грушевской, Железнодорожной и др.

Вместе с тем не получилось реализовать и один из крупных инвестпроектов — гостиничный комплекс Novotel Minsk Mayakovskaya. В результате долгострой отошел государству и был перепрофилирован в медицинское учреждение. Фирма «Лада ОМС-Инжениринг», которая реализовывала проект, в 2024 году ушла в банкротство и через год была ликвидирована.

Сейчас «ЛадаГарант» имеет 4,3 млн рублей непогашенной кредиторской задолженности. А активов у нее, по результатам оценки, на 1,02 млн рублей, из них денежные средства — 512 тыс. рублей, дебиторская задолженность — 162,5 тыс. рублей, объекты недвижимости, специализированные объекты энергетики — 172 тыс. рублей. Компании также принадлежат акции ТК Банка и Банка БелВЭБ общей стоимостью 183 тыс. рублей. При этом акционеры ТК Банка имеют преимущественное право на выкуп акций. Ценные бумаги Банка БелВЭБ могут быть реализованы через биржу.

На «ЛадаГарант» также зарегистрированы трактор МТЗ и самосвал ГАЗ. В 2020 году эти транспортные средства по разделительному балансу были переданы фирме «Саваинвестстрой». Нынешнее местонахождение техники установить невозможно.

Как известно, сейчас деятельность Алексея Ваганова больше сосредоточена в сфере автомобильной промышленности. В прошлом году с этим направлением были связаны две новости. Завод «Юнисон», к созданию которого имел отношение бизнесмен, оказался в списке судебных дел о принудительном изъятии имущества в пользу Республики Беларусь. Председатель набсовета «Лада ОМС Техно» предложил наладить на «Брестмаше» выпуск специальных индивидуальных автомобилей медицинского назначения для людей с ограниченными возможностями.

