Трамп назвал вариант перемирия от Ирана слабым 2 11.05.2026, 21:42

Президент США подчеркну, что у него есть план по дальнейшим переговорам.

В понедельник президент США Дональд Трамп подробно рассказал о своем отношении к ответу Ирана на последние мирные предложения Америки. Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Fox News.

Выступая в Белом доме, Трамп заявил журналистам, что предложение Тегерана неприемлемо, и отметил, что у него есть план по дальнейшим переговорам.

«Это было просто неприемлемо. Знаете, многие говорили: "Ну, есть ли у него план?" Да, конечно, у них есть... У меня лучший план за всю историю. И Иран потерпел военное поражение. Полное. У них осталось немного того, что они, вероятно, накопили за это время. Мы уничтожим это примерно за день. Но у меня есть план. Знаете, это очень простой план. Не знаю, почему вы не говорите так, как есть. Иран не может иметь ядерного оружия. Они очень опасны. Они очень нестабильны», – сказал Трамп.

На вопрос о состоянии перемирия с Тегераном Трамп ответил, что оно «невероятно слабое».

«Я бы сказал, что сейчас это самое слабое перемирие. После того как я прочитал тот кусок мусора, который они нам прислали. Я даже не дочитал его до конца. Я сказал: «Не буду тратить время на чтение». Я бы сказал, что сейчас это одно из самых слабых перемирий», – отметил он.

