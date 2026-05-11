Роберт Левандовский рассматривает вариант с продолжением карьеры в MLS
- 11.05.2026, 21:33
Карьера известного футболиста в «Барселоне» близится к завершению.
Роберт Левандовский был одним из ключевых футболистов «Барселоны» по ходу сезона 2025/2026, но его карьера в клубе близится к завершению. Действующий контракт истекает в июне, руководство до сих пор не предложило нападающему продление.
Несмотря на возраст (37 лет), Роберт остаётся востребованным на трансферном рынке. Интерес к игроку проявляют клубы Саудовской Аравии, Серии А и MLS. Последний вариант может стать для Левандовского определяющим, поскольку он готов снизить уровень игровых требований.
«Возможно, появится вариант с игрой в более «низшей» лиге. Мне почти 38 лет, я чувствую себя хорошо, но нужно учитывать возраст. Нужно делать акцент не только на игре, но и на своей жизни, здоровье. У меня была насыщенная карьера, возможно, сейчас пришло время снизить уровень конкуренции и поиграть в своё удовольствие. Кажется, есть подходящий вариант», – цитирует Левандовски издание Goal.
С высокой вероятностью Роберт говорил о переходе в MLS. Известно, что он уже долгое время является приоритетной целью команды «Чикаго Файр», которая готова предложить игроку 2-летний контракт (с возможностью продления). Для Левандовского примером являются некоторые известные футболисты (в первую очередь Лионель Месси), которые смогли успешно продолжить свою карьеру в MLS на высоком уровне.