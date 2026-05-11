Рейс «Белавиа» Минск – Анталья встретила полиция 4 11.05.2026, 19:45

5,622

Фото: Charter97

На борту самолета произошел инцидент.

На рейсе «Белавиа» Минск – Анталья 7 мая произошел инцидент с пассажиром: мужчина курил в туалетной комнате и не реагировал на замечания экипажа. Подробности инцидента Smartpress рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Там уточнили, что на борту сработал детектор дыма. Кроме того, нарушитель употреблял спиртные напитки, а другие пассажиры рейса жаловались на его поведение.

«Обеспечение безопасности полетов, сохранение спокойной обстановки на борту – приоритетная задача авиакомпании», – прокомментировали в «Белавиа».

По решению экипажа к самолету заранее вызвали местную полицию. Правоохранители встретили борт после прибытия и сразу прошли в салон. В авиакомпании уточнили, что весь процесс занял не более 10 минут.

В «Белавиа» напомнили: курить, использовать электронные системы курения и системы для потребления табака запрещено в течение всего полета, а также на территории аэродрома. Электронные сигареты можно перевозить только в ручной клади, чтобы исключить риск пожара в багажном отсеке из-за перегрева устройств или самопроизвольного срабатывания нагревательных элементов.

На сайте «Белавиа» также указано, что во время полета нельзя употреблять алкоголь, кроме напитков, которые предлагает экипаж.

Отметим, что с октября 2024 года «Белавиа» начала вести собственный реестр неблагонадежных пассажиров. В авиакомпании тогда объясняли, что поводом для обсуждения такой меры стал в том числе инцидент на рейсе Минск – Анталья в 2021 году: пассажир напал на бортпроводника, конфликтовал с другими пассажирами и не реагировал на замечания экипажа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com