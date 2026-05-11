закрыть
11 мая 2026, понедельник, 20:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рейс «Белавиа» Минск – Анталья встретила полиция

4
  • 11.05.2026, 19:45
  • 5,622
Рейс «Белавиа» Минск – Анталья встретила полиция
Фото: Charter97

На борту самолета произошел инцидент.

На рейсе «Белавиа» Минск – Анталья 7 мая произошел инцидент с пассажиром: мужчина курил в туалетной комнате и не реагировал на замечания экипажа. Подробности инцидента Smartpress рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Там уточнили, что на борту сработал детектор дыма. Кроме того, нарушитель употреблял спиртные напитки, а другие пассажиры рейса жаловались на его поведение.

«Обеспечение безопасности полетов, сохранение спокойной обстановки на борту – приоритетная задача авиакомпании», – прокомментировали в «Белавиа».

По решению экипажа к самолету заранее вызвали местную полицию. Правоохранители встретили борт после прибытия и сразу прошли в салон. В авиакомпании уточнили, что весь процесс занял не более 10 минут.

В «Белавиа» напомнили: курить, использовать электронные системы курения и системы для потребления табака запрещено в течение всего полета, а также на территории аэродрома. Электронные сигареты можно перевозить только в ручной клади, чтобы исключить риск пожара в багажном отсеке из-за перегрева устройств или самопроизвольного срабатывания нагревательных элементов.

На сайте «Белавиа» также указано, что во время полета нельзя употреблять алкоголь, кроме напитков, которые предлагает экипаж.

Отметим, что с октября 2024 года «Белавиа» начала вести собственный реестр неблагонадежных пассажиров. В авиакомпании тогда объясняли, что поводом для обсуждения такой меры стал в том числе инцидент на рейсе Минск – Анталья в 2021 году: пассажир напал на бортпроводника, конфликтовал с другими пассажирами и не реагировал на замечания экипажа.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман