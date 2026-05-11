В Беларуси ожидается до +25°С 11.05.2026, 19:59

Прогноз погоды на 12-14 мая.

12 мая погодные условия в Беларуси ночью будет определять

в основном область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по западу, а днем на большей части территории страны скажется влияние активных фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы. Ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Ночью по западу, днем на большей части территории кратковременные дожди. Местами, а днем по юго-западной половине во многих районах грозы. В дневные часы по юго-западной половине при грозах местами сильные ливни, град. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый, днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, по западу +10..+13°С; максимальная днем от +17°С по северо-западу до +25°С по юго-востоку. Атмосферное давление будет падать.

13 мая погоду продолжат определять активные фронтальные системы, медленно смещающиеся в восточном направлении. Поэтому ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны дожди. В отдельных районах сильные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, по западу +5..+6°С; днем от +10°С по северо-западу до +20°С по востоку.

14 мая по восточной половине страны сохранится влияние фронтальных систем, на западные районы распространится область повышенного атмосферного давления.

Поэтому ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине республики дожди, ночью местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +2..+9°С, по востоку до +11°С, днем +11..+18°С.

