Мобильные операторы ввели очередные изменения 11.05.2026, 20:45

Одно из них отразится на жизни дачников.

У мобильных операторов появились новшества для клиентов. «Зеркало» рассказывает подробности.

Компания МТС объявила, что запускает готовое решение с интернетом для частных домов и дач. Как утверждается, это предложение предназначено в первую очередь для той местности, где нет оптоволокна. «Предложение включает 100 Гб трафика на полной скорости с ежемесячной платой всего 30 рублей на три месяца. Также в рамках комплексного предложения вся семья получит экономию на мобильной связи», — уточняет оператор.

Тарифный план «Домовой Плюс» работает на базе сетей 3G/4G/5G, при этом сигнал может быть усилен за счет внешней антенны. Пакет включает 100 Гб и безлимитный трафик до 1 Мбит/с. Дополнительно в тарифный план «Домовой Плюс» можно добавить до 130 каналов и четыре кинотеатра в МТС ТВ и до трех мобильных безлимитов по спецтарифам на все время пользования «Домовым». «При этом каждая SIM-карта получает безлимитные звонки во все сети и интернет на максимальной скорости (даже после порога в 30 Гб)», — сообщает оператор. Стоимость — 30 рублей на время акции, а с четвертого месяца — 55 рублей.

Компания Life запустила собственную рассрочку в своем интернет-магазине. Для ее получения надо пройти идентификацию через МСИ (межбанковскую систему идентификации) и дать согласие на обработку персональных данных. «Благодаря интеграции с МСИ вся процедура занимает несколько минут. Система автоматически проверяет данные, что помогает избежать ошибок при их заполнении и ускоряет принятие решения», — добавили в компании.

Оператор А1 с 27 апреля внес изменения по услуге «А1 кошелек». «Изменения направлены на дополнение порядка информацией о доступности подключения услуги „А1 кошелек +500“», — уточнили в компании.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com