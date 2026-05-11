Интересные факты о «Евровидении» в цифрах

Уже 12 мая начнется юбилейный 70-й песенный конкурс «Евровидение», который собирает перед экранами миллионы зрителей. В этом году шоу состоится в Вене. Организаторы обещают, что конкурс будет грандиозным и почтит многолетнюю историю.

За семь десятилетий шоу разные страны одерживали победу и ставили рекорды или антирекорд, на сценах звучали как длинные, так и короткие песни, кто-то использовал в композиции несколько языков, а кто-то выходил на сцену босиком.

Накануне 70-го песенного конкурса NV собрал интересные факты о «Евровидении» в цифрах.

Самая длинная представленная на конкурсе песня длилась пять минут и девять секунд. Она называлась Corde Della Mia Chitarra. Песню в 1957 году исполнил представитель Италии на «Евровидении».

При этом самый короткий трек под названием Aina Mun Pitää длился всего одну минуту и 27 секунд. В 2015 году его исполнили представители Финляндии.

Наибольшее количество побед за 70 лет конкурса одержали Ирландия и Швеция — обе страны в разные годы семь раз занимали первое место. При этом Джонни Логан из Ирландии дважды победил на Евровидении как исполнитель, и символически победил в третий раз как автор победной песни, а второй рекордсменкой по количеству побед является шведская певица Лорин, которая получала первое место для своей страны дважды. А вот Норвегия стала рекордсменкой по количеству последних мест, ведь занимала их 12 раз. Великобритания же является рекордсменом по количеству полученных вторых мест — 16 раз.

19 стран регулярно участвуют в Евровидении, но ни разу не побеждали. Среди них: Австралия, Албания, Болгария, Армения, Грузия, Исландия, Кипр, Литва, Мальта, Молдова, Северная Македония, Польша, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория, Чехия.

При этом Грузия стала первой страной в истории песенного конкурса, которую дисквалифицировали. Это произошло из-за последних двух слов выбранной страной песни We Don’t Wanna Put In, которые напоминали о Путине. Это восприняли как политическое заявление.

Самой молодой победительнице взрослого «Евровидения» было всего 13 лет — это была Сандра Ким, которая в 1986 году представляла Бельгию.

Однако не всегда правила определения победителя были такими, какими их знают сейчас. Систему подсчета баллов изменили после того, как в 1969 году победили сразу четыре страны. Однако этот год запомнился не только количеством победителей, но и тем, что рекламные материалы для песенного конкурса разрабатывал испанский художник Сальвадор Дали.

Пятеро победителей Евровидения выступали на сцене конкурса босиком, а в 1973 году группа от Норвегии использовала 12 языков в своей песне.

В 2025 году «Евровидение» транслировалось также и через онлайн-игру Roblox. Тогда трансляция Моя вечеринка Евровидения на Roblox собрала 1,2 миллиона посетителей.

Что известно о «Евровидении» 2026

Юбилейный 70-й песенный конкурс «Евровидение» состоится в Вене на самой большой крытой арене Австрии, Wiener Stadthalle, после победы JJ с песней Wasted Love в 2025 году. Первый и второй полуфиналы пройдут 12 и 14 мая соответственно, а гранд-финал запланирован на 16 мая.

В 2026 году к участию в шоу присоединятся 35 стран, 30 из которых будут соревноваться за возможность попасть в гранд-финал. Пять других стран — страна-победительница 2025 года и четыре страны основательницы песенного конкурса автоматически попадают в финал.

По результатам жеребьевки, Украина выступит во втором полуфинале под номером 12. Страну представит певица LELÉKA с песней Ridnym, которая на Нацотборе получила максимальные 10 баллов от зрителей и максимальные 10 баллов от жюри.

