Ермака заподозрили в отмывании денег

Ермака заподозрили в отмывании денег2
- 11.05.2026, 21:55
Речь идет о легализации более 10 миллионов долларов.
Сегодня, 11 мая, бывшему руководителю Офиса президента Украины сообщили о подозрении в легализации денег на элитном строительстве под Киевом.
Об этом говорится в заявлении Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП).
Источник в правоохранительных органах сообщил РБК-Украина, что речь идет об экс-руководителе ОП Андрее Ермаке.
- НАБУ и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. О подозрении сообщили одному из ее участников - бывшему руководителю Офиса президента Украины, - говорится в заявлении.
Подозрение объявили по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.