Ермака заподозрили в отмывании денег 2 11.05.2026, 21:55

Речь идет о легализации более 10 миллионов долларов.

Сегодня, 11 мая, бывшему руководителю Офиса президента Украины сообщили о подозрении в легализации денег на элитном строительстве под Киевом.

Об этом говорится в заявлении Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП).

Источник в правоохранительных органах сообщил РБК-Украина, что речь идет об экс-руководителе ОП Андрее Ермаке.

- НАБУ и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. О подозрении сообщили одному из ее участников - бывшему руководителю Офиса президента Украины, - говорится в заявлении.

Подозрение объявили по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

