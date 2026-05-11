Стал известен порядок выступлений участников первого полуфинала «Евровидения-2026» 11.05.2026, 22:20

В нем примут участие 15 стран.

Во вторник, 12 мая, в Вене стартует 70-й юбилейный международный песенный конкурс «Евровидение». Он начнется с первого полуфинала, в котором примут участие 15 исполнителей, пишет nv.ua.

Уже во вторник состоится первый полуфинал Евровидения 2026, по результатам которого определит десятка стран, которые продолжат бороться за победу уже в гранд-финале 16 мая. По результатам жеребьевки Украина в этом году будет выступать во втором полуфинале.

В первом полуфинале примут участие две страны, чьи представители лидируют в ставках букмекеров — это Финляндия и ее дуэт — скрипачка Линди Лампениус и певец Пете Паркконену с песней Liekinheitin и Греция и певец Akylas с зажигательной песней Ferto. Также именно в этом финале будет выступать Израиль, страна, вокруг участия которой идет больше всего споров. Израиль на конкурсе представляет Ноам Беттан с песней Michelle.

В финал пройдут только 10 стран.

Порядок выступлений стран в первом полуфинале:

1. Молдова

2. Швеция

3. Хорватия

4. Греция

5. Португалия

6. Грузия

7. Финляндия

8. Черногория

9. Эстония

10. Израиль

11. Бельгия

12. Литва

13. Сан-Марино

14. Польша

15. Сербия

Также зрители познакомятся с номерами представителей Италии и Германии, которые, как страны-основательницы конкурса, автоматически проходят в гранд-финал.

