Стал известен порядок выступлений участников первого полуфинала «Евровидения-2026»
- 11.05.2026, 22:20
В нем примут участие 15 стран.
Во вторник, 12 мая, в Вене стартует 70-й юбилейный международный песенный конкурс «Евровидение». Он начнется с первого полуфинала, в котором примут участие 15 исполнителей, пишет nv.ua.
Уже во вторник состоится первый полуфинал Евровидения 2026, по результатам которого определит десятка стран, которые продолжат бороться за победу уже в гранд-финале 16 мая. По результатам жеребьевки Украина в этом году будет выступать во втором полуфинале.
В первом полуфинале примут участие две страны, чьи представители лидируют в ставках букмекеров — это Финляндия и ее дуэт — скрипачка Линди Лампениус и певец Пете Паркконену с песней Liekinheitin и Греция и певец Akylas с зажигательной песней Ferto. Также именно в этом финале будет выступать Израиль, страна, вокруг участия которой идет больше всего споров. Израиль на конкурсе представляет Ноам Беттан с песней Michelle.
В финал пройдут только 10 стран.
Порядок выступлений стран в первом полуфинале:
1. Молдова
2. Швеция
3. Хорватия
4. Греция
5. Португалия
6. Грузия
7. Финляндия
8. Черногория
9. Эстония
10. Израиль
11. Бельгия
12. Литва
13. Сан-Марино
14. Польша
15. Сербия
Также зрители познакомятся с номерами представителей Италии и Германии, которые, как страны-основательницы конкурса, автоматически проходят в гранд-финал.