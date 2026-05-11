«Это изменит ход войны и истории» 1 11.05.2026, 22:57

Иван Яковина

В скором будущем дроны станут практически неуязвимыми.

Вторая «дроновая революция» проходит без россиян, поскольку они остались без скоростного интернета, необходимого для запуска современных БПЛА, сообщил украинский журналист Иван Яковина.

То, что украинские беспилотники начали поражать объекты в глубоком тылу , отмечают даже российские военкоры. Также журналист предположил, что в скором будущем дроны станут практически неуязвимыми. Это изменит ход войны и истории.

Об этом политический обозреватель рассказал на своем YouTube-канале.

«Дроны средней дальности становятся массовыми и осязаемо меняют ход боевых действий, и это сейчас признают уже даже «ватные» авторы, причем самые закоренелые и закостенелые. Есть такой военкор Романов. Он сегодня с огромной тревогой написал, что украинские дроны спокойно уже долетают до стратегически важной трассы Таганрог - Джанкой, которая идет по Северному берегу Азовского моря», - поделился информацией со своими зрителями журналист.

Затем Яковина объяснил, какое значение имеет эта дорога: «С военной точки зрения то, что украинские дроны туда долетают, это огромная проблема для России, поскольку почти все снабжение оккупационных войск Запорожской, Херсонской и Донецкой областей проходит именно по этой дороге. Она специально так прокладывалась и сейчас модернизируется россиянами на расстоянии около 100 км от линии фронта, чтобы украинская артиллерия не могла до нее добить, чтобы снабжение там шло постоянно и бесперебойно».

«С появлением дронов средней дальности эта дорога оказалась в зоне поражения. Это проблема для россиян. Если эта дорога остановится, то российские войска останутся без всякого снабжения. Для россиян это будет настоящей катастрофой», - резюмировал блогер.

