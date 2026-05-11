Украина и Германия вместе будут производить дроны дальностью 1500 километров
- 11.05.2026, 22:10
В Киеве подписан меморандум о запуске Brave Germany - совместной украинско-немецкой программы.
Визит министра обороны Германии Бориса Писториуса в Киев оказался очень плодотворным. Подписан меморандум о запуске Brave Germany - проекта по развитию оборонных технологий. Он включает в себя и активное сотрудничество в сфере БпЛА.
Об этом Писториус заявил на пресс-конференции в Киеве.
Министр сообщил о совместной с Украиной разработке широкого спектра беспилотников с радиусом действия менее 100 км и свыше 1500 км.
«Мы сосредотачиваемся на проверенных проектах, в рамках которых занимаемся развитием предприятий между Германией и Украиной», - сказал Писториус.
Он отметил растущую роль БпЛА в войне РФ против Украины. Со слов главы Минобороны, массовое развертывание дронов способно дать ВСУ важное преимущество, так как российская ПВО просто не будет справляться с таким количеством целей.
«Это та возможность, над которой мы очень интенсивно работаем в рамках НАТО», - сказал Писториус.
Он также анонсировал более активную финансовую поддержку различных инноваций, которые покажут эффективность на поле боя.
Программа Brave Germany будет включать в себя совместные гранты на развитие БпЛА, искусственного интеллекта, связи, и прочих направлений в сфере ВПК.