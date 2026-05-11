закрыть
11 мая 2026, понедельник, 22:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина и Германия вместе будут производить дроны дальностью 1500 километров

  • 11.05.2026, 22:10
Украина и Германия вместе будут производить дроны дальностью 1500 километров

В Киеве подписан меморандум о запуске Brave Germany - совместной украинско-немецкой программы.

Визит министра обороны Германии Бориса Писториуса в Киев оказался очень плодотворным. Подписан меморандум о запуске Brave Germany - проекта по развитию оборонных технологий. Он включает в себя и активное сотрудничество в сфере БпЛА.

Об этом Писториус заявил на пресс-конференции в Киеве.

Министр сообщил о совместной с Украиной разработке широкого спектра беспилотников с радиусом действия менее 100 км и свыше 1500 км.

«Мы сосредотачиваемся на проверенных проектах, в рамках которых занимаемся развитием предприятий между Германией и Украиной», - сказал Писториус.

Он отметил растущую роль БпЛА в войне РФ против Украины. Со слов главы Минобороны, массовое развертывание дронов способно дать ВСУ важное преимущество, так как российская ПВО просто не будет справляться с таким количеством целей.

«Это та возможность, над которой мы очень интенсивно работаем в рамках НАТО», - сказал Писториус.

Он также анонсировал более активную финансовую поддержку различных инноваций, которые покажут эффективность на поле боя.

Программа Brave Germany будет включать в себя совместные гранты на развитие БпЛА, искусственного интеллекта, связи, и прочих направлений в сфере ВПК.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман