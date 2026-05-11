Зеленский подтвердил, что первый транш из кредита ЕС на €90 миллиардов Украина получит в июне

Зеленский подтвердил, что первый транш из кредита ЕС на €90 миллиардов Украина получит в июне1
- 11.05.2026, 22:50
Он подчеркнул важность внешнеполитической работы.
Украина ожидает в июне первые транши из финансовой помощи от Евросоюза на €90 млрд. Об этом в обращении 11 мая сказал президент Украины Владимир Зеленский, текст обнародовала его пресс-служба.
«Именно в июне средства должны заработать на украинскую стойкость», – заявил Зеленский.
По словам главы украинского государства, члены правительства сейчас в активной работе с Еврокомиссией, чтобы процесс перевода средств не затянулся.
«Внутренняя наша стойкость, сильная внешнеполитическая работа – это основа нашей защиты, основа нашей обороны», – добавил Зеленский.