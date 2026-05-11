Индия отказалась покупать российский СПГ 11.05.2026, 21:27

Из-за американских санкций.

Индия отклонила предложение России о поставках сжиженного природного газа, находящегося под американскими санкциями, несмотря на энергодефицит, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом Reuters сообщили два источника, непосредственно знакомых с ситуацией. Решение Нью-Дели поставило в неопределенное положение танкер с российским СПГ, который ранее направлялся в Индию, отмечает агентство.

По словам источников, индийская сторона сообщила о своем отказе заместителю министра энергетики России Павлу Сорокину во время его визита 30 апреля. Тогда он провел встречу с индийскими чиновниками, включая министра нефти и природного газа Хардипа Сингха Пури. Это была уже вторая их встреча за последние два месяца, и, как уточнил один из собеседников агентства, Сорокин может вернуться в июне для продолжения переговоров.

Отказ Индии касается, в частности, груза с завода «Портовая» в Балтийском море, который находится под санкциями США. Как отметил один из источников Reuters, в середине апреля в документах Индия указывалась как пункт назначения для партии этого СПГ, но в итоге его выгрузка оказалась невозможной. Груз при этом пытались представить как нероссийский.

Позиция Индии отражает попытку соблюсти баланс между необходимостью обеспечения энергоресурсами и рисками, связанными с закупкой санкционного топлива, указывает Reuters. Как отмечают источники агентства, поставки СПГ значительно сложнее скрыть, чем поставки нефти, поскольку они легче отслеживаются спутниковыми системами.

Одновременно Индия продолжает закупать российскую нефть морским путем. Этому способствует временное смягчение санкций США, введенное для поддержки мирового рынка углеводородов на фоне энергетического кризиса.

Источники Reuters также отмечают, что Индия готова рассматривать закупки разрешенного российского СПГ, однако значительная часть таких объемов уже законтрактована европейскими странами. В то же время Китай, по их словам, остается одним из крупнейших покупателей как санкционного, так и не подпадающего под ограничения российского СПГ.

Россия, в свою очередь, заинтересована в заключении долгосрочных контрактов с Индией не только на поставки газа, но и удобрений — калия, фосфора и мочевины.

До обострения ситуации вокруг Ирана Индия покрывала около половины своих потребностей в газе за счет импорта, причем примерно 60% поставок проходили через Ормузский пролив. Более половины импорта нефти также осуществлялось этим маршрутом.

