В Беларуси могут подорожать шины 11.05.2026, 20:18

Из-за быстрого роста поставок из Китая.

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) уведомил о начале специального защитного расследования в отношении автомобильных шин диаметром от 13 до 21 дюйма, ввозимых на территорию так называемого Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пишет abw.by.

Согласно размещенным на сайте ЕЭК материалам, инициаторами антидемпингового расследования выступили белорусское ОАО «Белшина», российские Ikon Tyres, АО «Кордиант», ООО «Кордиант Ульяновск», ПАО «Нижнекамскшина», казахстанский Tengri Tyres, а также АО ПО «Алтайский шинный комбинат». Как сообщалось, эти компании подали официальную жалобу в Евразийскую экономическую комиссию. Быстрый и агрессивный рост поставок из Китая выдавливает с рынка местные заводы и лишает их работы.

Сообщается, что в январе – сентябре 2025 года на фоне продолжающегося роста импорта «произошло ухудшение производственного и торгового положения» шинных компаний из ЕАЭС: производство снизилось на 15%, продажи – на 23%, а доля рынка – на 16%».

С января 2022-го по сентябрь 2025 года на долю отправивших петицию компаний пришлось более 25% от производства шин для легковых и легкогрузовых автомобилей в регионе, что дает им право подавать подобные заявления.

Отечественные производители утверждают, что проблема в неравных условиях. Китайские заводы получают серьезную поддержку от своего государства, пользуются выгодным курсом валют и экономят за счет огромных объемов производства. Все это позволяет им демпинговать – то есть продавать продукцию по ценам, которые для предприятий ЕАЭС находятся ниже уровня рентабельности. Конкурировать в таких условиях практически невозможно.

Объектом расследования являются поставляемые самостоятельно или в составе колес в сборе новые пневматические шины и покрышки посадочным диаметром от 13 до 21 дюймов, кроме шин и покрышек диаметром от 17,5 до 21 дюйма с индексом нагрузки более 115 (товар под кодами 4011 10 000 3, 4011 10 000 9, 4011 20 100 0, 4011209000, 8708705009 и 8708709909 ТНВЭД ЕАЭС).

Сейчас в ЕАЭС уже действуют антидемпинговые пошлины в отношении происходящих из Китая грузовых шин.

Нынешнее расследование было начато 29 апреля, и в течение 60 дней будут приниматься комментарии от заинтересованных сторон. На импортные шины для легковых авто могут ввести 30% пошлины. Возможно, будут установлены квоты – предельно допустимый объем ввоза китайских шин на территорию союза.

