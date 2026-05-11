«Азов» уже патрулирует улицы Мариуполя 11.05.2026, 20:25

Украина вновь захватила инициативу на фронте.

Силы обороны Украины расширяют применение беспилотных систем и огневой контроль в глубину позиций российских оккупантов, что затрудняет им логистику.

В «Азове» заявили, что начали патрулировать дороги Мариуполя Донецкой области, военные говорят о расширении зоны контроля. «Гордон» рассказывает, как Украина постепенно перехватывает инициативу на поле боя.

«Россия спотыкается на поле боя»

Парад 9 мая в Москве без демонстрации тяжелой военной техники (впервые за почти два десятилетия) и с отключенным интернетом продемонстрировал уязвимость и слабость РФ перед украинскими дронами, пишет The Economist. Добавляя «унижения», президент Украины Владимир Зеленский издал указ о «разрешении» на проведение парада, заявив, что ударов по Красной площади не будет.

Впервые за почти три года инициатива в войне сместилась в пользу Украины, отмечает издание. И добавляет: пережив суровую зиму и обстрелы энергетической инфраструктуры, Украина теперь меняет «ход событий».

«Россия спотыкается на поле боя», – пишет The Economist.

До 80% потерь российских войск в настоящее время вызывают FPV-дроны. Зона поражения техники расширилась до 20 км от линии фронта, что парализует логистику наступления РФ. Дроны среднего радиуса действия уничтожают склады, системы ПВО и радары на расстоянии до 300 км.

Кроме того, украинские беспилотники способны поражать цели на расстоянии до 2 тыс. км. В зоне досягаемости БПЛА оказалось примерно 70% населения России, сообщило Bloomberg.

Российские военные жалуются, что новые автономные украинские беспилотники остаются незаметными до тех пор, пока не начинают пикировать. Они используют искусственный интеллект и управляются с помощью оптоволоконных кабелей, чтобы обходить средства радиоэлектронной борьбы, рассказывает The Economist.

Эксперты отмечают, что армия РФ из-за дронов испытывает трудности с переброской подразделений вблизи линии фронта.

Почетный профессор военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Лоуренс Фридман указывает, что зона поражения дронов длиной примерно 20 км от фронта простирается далеко вглубь российского тыла.

Возвращение в Мариуполь

8 мая в «Азове» заявили, что пилоты корпуса с помощью разведывательно-ударного комплекса начали патрулировать территории на глубину до 160 км от линии фронта. Они фиксируют военные цели россиян в Мариуполе и вокруг города, который армия РФ оккупировала еще в 2022 году. До этого военные заявили об огневом контроле дорог вокруг Донецка.

В «Азове» пояснили, что российские войска используют украинские дороги в городе и на его окраинах для перемещения личного состава и другого военного оборудования.

«Азов» возвращается в Мариуполь. Пока что – с помощью разведывательно-ударного комплекса", – говорилось в заявлении.

Корпус указал, что продолжает создание «санитарной зоны» для российской логистики. Глубина ударов будет увеличиваться, добавили военные.

«Контроль логистики, по большому счету, – это и есть контроль суши. Огневой запрет противнику ездить на грузовом и легковом транспорте на сотню километров вглубь его территории будет означать: ни один танк, пушка, грузовик с пехотой или боекомплектом не сможет свободно доехать до того момента, когда это станет угрозой для наших войск», – заявил военнослужащий и бывший народный депутат Игорь Луценко.

По его словам, силам обороны Украины удалось расширить килл-зону для россиян до 100 км в тыл от линии соприкосновения. Это, по мнению Луценко, демонстрирует, что больше нет смысла в захвате украинской территории и самой так называемой «СВО».

Для Путина картина складывается довольно мрачной

По оценкам американского Института изучения войны (ISW), российские войска в апреле 2026 года понесли чистые территориальные потери на фронте в Украине впервые со времени украинской операции в Курской области в августе 2024 года. В отчете от 2 мая говорится, что в течение одного месяца российские силы утратили контроль над примерно 116 км² территории. В то же время эти данные не учитывают районы, куда российские подразделения могли лишь проникнуть, не установив полного контроля.

The New York Times считает, что при нынешних среднемесячных темпах наступления России понадобится более 30 лет, чтобы установить полный контроль над Донбассом.

Это замедление может быть временным и частично его можно объяснить сезонными факторами. Российские войска обычно ускоряются летом, чему способствует улучшение погоды и появление густой растительности, обеспечивающей лучшее укрытие от дронов.

Однако армия РФ до сих пор не решила фундаментальную проблему: как осуществлять крупные прорывы на поле боя, насыщенном беспилотниками.

- Реальность такова, что они едва держатся на фронте, и мало что у них идет по плану. Трудно представить, как ситуация для России может улучшиться. Если вы готовите доклад для Путина, картина вырисовывается довольно мрачной, – считает Фридман.

