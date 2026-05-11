Писториус заявил, что Украина мощно отбивает части захваченных РФ территорий 1 11.05.2026, 18:18

2,010

Фото: Getty Images

Немецкий министр подчеркнул, что конфликт можно закончить очень просто.

Российский диктатор Путин заявлениями о скором завершении войны в Украине пытается отвлечь внимание от собственной слабости.

Об этом министр обороны Германии Борис Писториус сказал во время пресс-конференции с украинским коллегой Михаилом Федоровым.

Он отметил, что именно от главы Кремля зависит прекращение войны и террора гражданского населения Украины.

«Я считаю, что Путин своим поведением сейчас хочет отвлечь внимание от собственной слабости. На данный момент он вряд ли может похвастаться территориальными достижениями. Его армия снова и снова теряет части захваченных территории», - сказал Писториус.

Глава немецкого Минобороны отметил, что российский диктатор мог бы просто завершить войну в Украине, если действительно видит конец конфликта.

«У любого внимательного наблюдателя сразу возникает вопрос: если он действительно видит конец этой войны, то мог бы просто ее завершить? Тогда момент завершения был бы полностью в его руках. Но при этом он снова выдвигает условия - как и всегда», - отметил он.

Писториус отметил опасения того, что заявления диктатора являются очередным маневром для введения в заблуждение и частью гибридной войны России. Он добавил, что на протяжении последних лет каждый раз, когда речь шла о прекращении огня или мире, Путин в конце концов вел себя совсем иначе, чем было договорено.

«Правда в том - и я не устану это повторять - что если бы Владимир Путин хотел прекратить свою захватническую войну против Украины, он мог бы сделать это очень просто: выведя свои войска или пригласив к конкретным переговорам без предварительных условий», - подчеркнул Писториус.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com