Обещавшего Путину производить сотни тысяч беспилотников в год топ-менеджера арестовали 11.05.2026, 19:12

Его обвиняют в мошенничестве.

Бывший генеральный директор компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко, который в январе 2025 года докладывал Путину о планах выпускать до 300 тысяч дронов в год, арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, пишет The Moscow Times.

Как сообщает «Коммерсантъ», ранее Свердловский райсуд Белгорода заключил его под стражу до 28 июня, а 8 мая Белгородский областной суд отклонил апелляционную жалобу адвоката. Расследование ведёт управление МВД по Белгородской области.

По данным Avia.pro, уголовное дело связано с хищением около 70 миллионов рублей, выделенных на исполнение государственного оборонного заказа по производству беспилотников. Следствие полагает, что Козаренко причастен к нецелевому расходованию средств: деньги уходили на оплату услуг дружественных организаций, которые фактически не выполняли работы.

Кроме того, «Транспорт будущего» имел государственную субсидию в 4,5 млрд рублей на серийный выпуск 750 беспилотников вертикального взлёта и посадки, однако 80% работ субподрядчик выполнил лишь спустя год после окончания срока контракта, что и послужило поводом для проверки, отмечает издание.

Козаренко — выходец из белгородского села, окончил Белгородский госуниверситет по специальности «Финансы», с 2012 года работал в группе «Эфко», где дорос до руководителя инновационного центра. В 2022 году возглавил «Транспорт будущего», который занялся разработкой и производством беспилотных систем. В 2023-м компания запустила первую очередь завода в ОЭЗ «Тольятти» (инвестиции около 7 млрд рублей), а к концу 2024-го заявляла о выпуске 100 дронов в месяц с планами увеличить до 250.

В январе 2025 года Козаренко встречал Путина на самарском предприятии, демонстрировал ему участки разработки и сборки и с гордостью рапортовал о возможности выпускать до 300 тысяч дронов ежегодно, включая «Герани». Тогда же он участвовал в запуске цеха по производству литий-ионных аккумуляторов мощностью 20 МВт·ч в год (инвестиции — 1,3 млрд рублей), обещав обеспечить аккумуляторами «миллионы образовательных дронов и сотни тысяч тяжёлых гражданских БПЛА».

