«У Лукашенко развилась перманентная фобия» 6 11.05.2026, 19:32

Он снова заговорил о войне.

Лукашенко провел совещание с военными, где говорил о подготовке Беларуси к вооруженному конфликту. С кем диктатор собирается воевать — он не сказал.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях отреагировали на это. Приводим некоторые из них:

«Самозванец получил указания в Кремле на стрелке».

«К пустой голове руку не прикладывают».

«Так воюет же этот придурок с народом уже сколько лет. Вот и развилась перманентная фобия».

«Кто-нибудь утихомирит его?»

«Колхозников учит как сельским хозяйством заниматься. Врачей учит как лечить. А каких-то военных дурней - как воевать с ветряными мельницами».

«Так в чем дело? Заливай «Дрозды» жижей и делай непроходимые топи. Стратег навозный.

«Какое же отвратительное существо».

