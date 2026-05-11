Трамп сделал новое заявление о Венесуэле

Трамп сделал новое заявление о Венесуэле5
- 11.05.2026, 19:38
- 2,558
Оно касается ее политического статуса.
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистом заявил, что рассматривает возможность изменения политического статуса Венесуэлы.
Об этом сделал публикацию корреспондент Fox News Джон Робертс в социальной сети Х.
Американский лидер заявил, что «всерьез рассматривает» вариант, при котором Венесуэла может получить статус 51-го штата Соединенных Штатов.
Just got off the phone with @realDonaldTrump ... he told me he is seriously considering a move to make Venezuela the 51st state... pic.twitter.com/cofs12dhUS— John Roberts (@johnrobertsFox) May 11, 2026