Истерика Кремля 1 Виталий Шапран

11.05.2026, 9:43

5,226

О выходе ОАЭ из ОПЕК.

В Кремле долго держались, чтобы не впасть в истерику по поводу решения ОАЭ выйти из ОПЕК, но не удержались и в конце прошлой недели начали массово комментировать такое решение.

Когда в 111-й раз спикеры Кремля и правительства РФ заявили, что они уважают суверенное решение ОАЭ, то стало понятным, насколько сильно этот вопрос их беспокоит, и что им желательно поговорить с психоаналитиком об этом процессе.

Однако очередной психоаналитик из Вашингтона (из Белого дома) их разочаровал, заявив, что «он очень доволен выходом ОАЭ из ОПЕК».

Кроме шуток, ситуация для РФ становится очень серьезной и я бы сказал опасной. Дело в том, что сорт нефти из ОАЭ (DUBAI) по своим свойствам очень приближен к российской URALS, и поэтому может быстро заменить российскую нефть в Индии и в других азиатских странах, даже по меньшей цене.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com