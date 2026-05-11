У Соболенко возникли проблемы перед «Ролан Гаррос»
- 11.05.2026, 10:18
Белорусская теннисистка заявила, что боли в пояснице ограничивает ее подвижность.
Поражение Арины Соболенко от Сораны Кирсти на турнире WTA 1000 в Риме потрясло не только фанатов, но и саму теннисистку.
Причем не только эмоционально, но и психологически. Провал в Риме вызывает беспокойство в первую очередь по поводу «Ролан Гаррос». Открытый чемпионат Франции 2026 года стартует 24 мая.
И Соболенко, которая считалась одним из фаворитов, может в очередной раз упустить заветный титул.
Как мы уже рассказывали ранее, лидер мирового рейтинга Арина Соболенко завершила борьбу на турнире в Риме уже на стадии 1/16 финала. Она уступила в напряженном трехсетовом триллере румынке Соране Кырсте.
«Я быстро поняла, что мое тело не позволяет мне соревноваться так, как я хотела. Я стараюсь говорить себе, что никогда не проигрываешь, а просто учишься», – приводит цитату Соболенко портал puntodebreak.com.
Дело было серьезное: Арине оказывали медицинскую помощь прямо на корте.
«Проблема в пояснице, которая связана с бедром. Это ограничивает мою подвижность. Думаю, мне придется отдохнуть несколько дней. Пока других планов нет», – заявила Арина спустя некоторое время после матча.
Стоит отметить, что 36-летняя Сорана Кирстя, похоже, находится на пике своей карьеры: во многом именно поэтому и случилось болезненное поражение Соболенко.