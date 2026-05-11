11 мая 2026, понедельник, 10:53
У Соболенко возникли проблемы перед «Ролан Гаррос»

  • 11.05.2026, 10:18
У Соболенко возникли проблемы перед «Ролан Гаррос»
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Белорусская теннисистка заявила, что боли в пояснице ограничивает ее подвижность.

Поражение Арины Соболенко от Сораны Кирсти на турнире WTA 1000 в Риме потрясло не только фанатов, но и саму теннисистку.

Причем не только эмоционально, но и психологически. Провал в Риме вызывает беспокойство в первую очередь по поводу «Ролан Гаррос». Открытый чемпионат Франции 2026 года стартует 24 мая.

И Соболенко, которая считалась одним из фаворитов, может в очередной раз упустить заветный титул.

Как мы уже рассказывали ранее, лидер мирового рейтинга Арина Соболенко завершила борьбу на турнире в Риме уже на стадии 1/16 финала. Она уступила в напряженном трехсетовом триллере румынке Соране Кырсте.

«Я быстро поняла, что мое тело не позволяет мне соревноваться так, как я хотела. Я стараюсь говорить себе, что никогда не проигрываешь, а просто учишься», – приводит цитату Соболенко портал puntodebreak.com.

Дело было серьезное: Арине оказывали медицинскую помощь прямо на корте.

«Проблема в пояснице, которая связана с бедром. Это ограничивает мою подвижность. Думаю, мне придется отдохнуть несколько дней. Пока других планов нет», – заявила Арина спустя некоторое время после матча.

Стоит отметить, что 36-летняя Сорана Кирстя, похоже, находится на пике своей карьеры: во многом именно поэтому и случилось болезненное поражение Соболенко.

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров