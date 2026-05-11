11 мая 2026, понедельник, 10:53
В Беларуси снимают ограничения на посещение лесов

  • 11.05.2026, 10:43
В Беларуси снимают ограничения на посещение лесов

Запреты остались только в ряде районов Гомельской области.

Ограничения и запреты на посещение лесов, введенные из-за повышенной пожарной опасности, остались только в Гомельской области, свидетельствует интерактивная карта на сайте Министерства лесного хозяйства.

По-прежнему нельзя ходить в леса 11 районов — Брагинского, Ветковского, Гомельского, Добрушского, Калинковичского, Кормянского, Лельчицкого, Лоевского, Речицкого, Хойникского и Чечерского.

Ограничения, которые означают, что в леса нельзя заезжать на автомобиле и разводить там костры, но доступны пешие прогулки и сбор ягод и грибов, действуют в Ельском и Наровлянском районах.

В остальных 105 из 118 районов ходить в леса можно свободно.

В сравнении с 9 мая перечень районов Гомельской области, где действуют запреты и ограничения, не изменился. Вместе с тем отменен запрет на посещение лесов в Мядельском районе Минской области.

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
