В Беларуси рванули цены на платные услуги 2 11.05.2026, 11:28

2,182

Именно они стали главным драйвером инфляции.

Годовая инфляция в Беларуси в апреле достигла 5,4%, сообщает Белстат. В марте этот показатель находился на таком же уровне.

В годовом выражении продовольственные товары в апреле подорожали на 6,3%, непродовольственные — на 2%, а платные услуги — сразу на 8,4%.

За сам апрель инфляция составила 0,8% к февралю. Сильнее всего за месяц выросли в цене платные услуги — на 2,8%. Продукты подорожали на 0,02%, непродовольственные товары — на 0,4%.

С начала года, с января по апрель, инфляция составила 2,5%. Наиболее заметный рост снова показали платные услуги — на 5,4% к декабрю прошлого года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com