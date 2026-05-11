11 мая 2026, понедельник, 12:41
В Беларуси рванули цены на платные услуги

  11.05.2026, 11:28
Именно они стали главным драйвером инфляции.

Годовая инфляция в Беларуси в апреле достигла 5,4%, сообщает Белстат. В марте этот показатель находился на таком же уровне.

В годовом выражении продовольственные товары в апреле подорожали на 6,3%, непродовольственные — на 2%, а платные услуги — сразу на 8,4%.

За сам апрель инфляция составила 0,8% к февралю. Сильнее всего за месяц выросли в цене платные услуги — на 2,8%. Продукты подорожали на 0,02%, непродовольственные товары — на 0,4%.

С начала года, с января по апрель, инфляция составила 2,5%. Наиболее заметный рост снова показали платные услуги — на 5,4% к декабрю прошлого года.

