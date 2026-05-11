В Беларуси появилось поле из 25 миллионов тюльпанов 11.05.2026, 12:17

Фермерское хозяйство в Ивановском районе превратилось в место паломничества туристов.

Словосочетание «белорусские тюльпановые поля» может звучать как нонсенс, пишет Onlíner. Они разве не должны находиться на пару тысяч километров западнее? Но 25 млн цветов готовы вступить с вами в ожесточенную дискуссию. На VIP-условиях они расположились в агрогородке в Ивановском районе. Все как и положено звездам: вспышки от снимков начинающих папарацци здесь мелькают не реже, чем на Каннском кинофестивале. О фанатских фотографиях с ними мечтали, кажется, миллионы, а заполучили их за последние недели как минимум 20 тыс. человек. Соблазнились такой перспективной и мы — и отправились в тюльпановую столицу Беларуси. Да, она существует.

«Сами цветы продать нельзя — приходится срезать бутон»

Первый раз в фермерское хозяйство «Находка Полесья» мы попали четыре года назад. Тогда тюльпаны в поле здесь цвели впервые. Никаких амбиций превратить белорусские Тышковичи в нидерландский Кёкенхоф у владельцев хозяйства и близко не было. Выращивать цветы начали вовсе не ради красоты, а для получения луковиц на продажу. В этом случае по технологии нужно срезать только бутон, без стебля, так что к флористам такие цветы не попадают.

Зато, как оказалось, попадают в тысячи постов и сторис в Instagram. Неожиданно для самих владельцев за прошедшие пару лет их поле превратилось в одну из главных туристических локаций теплого сезона. За четыре года проект масштабировался в пять раз: сейчас на поле растет уже примерно 25 млн тюльпанов.

— А как быстро стало понятно, что это может вызвать такой интерес?

— Да когда Onlíner к нам приехал, — шутит директор хозяйства Роман Шпак. — На самом деле, в первый год здесь побывали только два микроавтобуса с туристами. Но один из туроператоров нам сразу сказал: «Да у вас здесь такой потенциал, этим обязательно нужно заниматься!» Так что в следующем году мы подошли к делу более профессионально — и за сезон у нас побывали уже 2,5 тыс. гостей.

Сейчас столько туристов в хозяйство приезжает за одни выходные. Если вы уже мысленно начали подсчитывать, сколько миллионов можно заработать на таком бизнесе, придется притормозить. График «работы» инстаграмных полей, конечно, чуть более загруженный, чем у Деда Мороза, но тоже не слишком интенсивный: всего три недели в году.

Причем точно предугадать, когда именно начнется цветение, невозможно. В нетипично холодную весну с этим даже было связано недовольство гостей, приехавших на открытие сезона. Некоторым показалось, что тюльпанов распустилось слишком мало для эффектных фотографий.

Роман объясняет: на поле растут разные сорта — и ранние, и поздние. Одновременно они не цветут. Кроме того, есть ряды «первогодок» — они вообще обычно не распускаются. Так что в любой момент часть поля будет без ярких бутонов.

На самом деле, на тюльпаны можно было бы любоваться дольше, но по технологии бутоны нужно срезать «на пике». А производство луковиц с точки зрения бизнеса по-прежнему в приоритете перед туризмом.

В этом году казалось, что из-за позднего старта сезон сможет растянуться, но увы: на этой неделе все тюльпаны срежут. Даже сейчас вдоль некоторых рядов можно заметить живописно завядшие головки: у части сортов их нужно было убрать еще раньше.

«Сначала идем к двери, потом ванна, потом я бегу по полю, и в конце еще нужно к качеле успеть»

Прогуливаемся по полю и мы. Несмотря на то что это разгар буднего дня, к фотозонам регулярно подъезжают микроавтобусы с туристами. Принцип посещения локации такой: гости оставляют свой транспорт на парковке, в кассе поблизости покупают билеты, а потом на трансфере их отвозят на поле. Группа собирается каждый час. О цене на билеты поговорим отдельно, а пока «эстетик»-прогулка.

Вдоль поля расположены три основные точки для фотосессий. У каждой свой реквизит: разноцветные велосипеды, качели, двери, ванны, в которые можно забраться, есть даже кровать и диван. Возможно, именно фото последнего жены показывают благоверным, уговаривая отправиться на романтическую экскурсию.

Состав групп, действительно, в основном женский. Но есть и несколько пар, выдержавших вместе явно более серьезные испытания, чем парочка неудачных ракурсов. Помимо проведения фотосессий, мужья занимаются в основном переноской вещей. Сами от позирования стойко отказываются.

— Ну смотри, тут и розовые, и фиолетовые красивые. Любые. Давай уже фотографироваться, — уговаривает мужчина свою спутницу.

Но эффектная дама с выбором не торопится: нужно найти лучший фон для огромной широкополой шляпы, которую она купила специально к поездке. Об этом тоже узнаем из случайно подслушанного разговора.

— Да зачем ты меня так близко фоткаешь! Тут главное — тюльпаны. А я так, слегка должна быть видна. Они-то точно нормально получатся, — проводит краткий курс молодого фотографа одна подруга для другой.

— Как красиво! Нет, ну вы посмотрите, как красиво. У меня нет слов. Красиво, — обсуждают увиденное совсем юные девушки.

— Так, сначала идем к двери, потом ванна, потом я бегу по полю, и в конце еще нужно на качеле успеть сфоткаться. Там дерево такое необычное. Работаем, девочки, — такие четкие инструкции можно периодически услышать то тут, то там.

Всего гостям дается час на пребывание на поле. Стоимость входа — 50 рублей в будни и 75 по выходным. Детям до 3 лет вход бесплатный, с 3 до 12 — скидка 50%.

Такая стоимость тоже вызвала бурные обсуждения в соцсетях. Некоторые утверждали, что это необоснованно дорого, а другие — что раз в год можно и потратиться на созерцание красоты.

Сразу обозначим: альтернативных вариантов, где в Беларуси можно побывать на цветущих тюльпановых полях, пока не существует. Так что сравнить стоимость не с чем. Но, например, вход на лавандовое поле в прошлом году стоил от 25 рублей со взрослого. Что касается того самого парка тюльпанов в Нидерландах, то в этом году входной билет обходился гостям в €32,5 (около 108 белорусских рублей).

На вопрос о ценах Роман рассуждает так:

— Мы поставили такую цену, потому что понимали, что с еще бо́льшим потоком туристов пока не справимся. Не хотелось, чтобы это превратилось во что-то слишком массовое, чтобы гости «снесли» наши тюльпаны.

На удивление, кстати, с этим вопросов пока не возникало. По дороге на поле туристам рассказывают о правилах поведения: цветы срывать и топтать нельзя, ходить можно по проложенным дорожкам — и белорусы действительно придерживаются. Тем, кто хочет непременно фотографироваться с тюльпанами в руках, могут купить в сувенирной лавке охапку за 50 рублей. Иногда «выйти за рамки» могут малыши, но к таким случаям сотрудники относятся с пониманием.

Единственное, то и дело появляются те, кто пытается прорваться на поле без оплаты. В этом сезоне в соцсети выложили целый «блокбастер» на эту тему.

— Мы смотрим на такие ситуации с иронией. Естественно, все видим. Иногда еще и вытаскивать приходится тех, кто застрял во время таких попыток, — говорит Роман.

«Главный план — большой фестиваль тюльпанов»

Помимо тюльпанов в «Находке Полесья» уже много лет занимаются овощами: луком, картошкой, огурцами и капустой. Сами тюльпаны тоже продают не только в виде луковиц, к 8 Марта в теплицах выращивают огромные объемы цветов. Пару лет назад к списку добавились пионы. Но туристов к ним не водят: цветы срезают в нераспустившемся виде, так что фон для фотосессий получается сомнительный.

— Наше предприятие несет социальную нагрузку в виде того, что мы поставляем овощи для стабилизационных фондов страны. Там фиксированные цены. И если где-то мы меньше зарабатываем на овощах, то на цветах — чуть больше.

В любом случае сделать бизнес исключительно на тюльпановых полях Роман считает идеей, обреченной на провал.

— К нам приезжают, смотрят, расспрашивают. Конечно, люди видят количество туристов и загораются. Думают, что это сверхдоходы. Но мы за луковицы — посадочный материал, который привезли из Голландии, — до сих пор платим кредиты. Еще даже не окупили. А чтобы выращивать их, столько вложений надо: огромные склады, холодильники, вентиляция, специальные контейнеры для хранения, оборудование тоже нужно заказывать из Голландии либо разрабатывать самим — для посадки, копки, селекции и всего этого. Это тоже стоит немалых денег. А если только туризм — вообще без шансов.

По словам фермера, в Беларуси тоже есть собственные сорта тюльпанов, они хранятся в фондах Ботанического сада. Вся коллекция насчитывает около 600 сортов, но каждого сорта совсем небольшое количество — по 20—30 штук. Чтобы засадить ими плантацию в 20 гектаров, уйдут десятилетия. Поэтому и приходится закупать более дорогие луковицы за границей.

Здесь на поле растет всего восемь сортов. За экзотикой Роман не гонится, в приоритете самые востребованные расцветки. В последние пару лет особенно вырос спрос на ярко-красные тюльпаны. Слишком большое количество сортов — проблема: они не должны смешиваться между собой. Но все тюльпаны любят одни и те же условия: солнце и воду. Еще в прошлый раз Роман демонстрировал нам оборудование для полива — только оно стоило около $300 тыс. В целом в землю уже вложены в прямом смысле миллионы.

Но результаты, как всегда в сельском хозяйстве, в значительной степени непредсказуемы. Эта весна, например, испытывала фермеров всеми доступными способами. Отразилась погода и на тюльпановых полях — и нет, дело не только в позднем цветении, но и в пылевых бурях. Сильные ветер делал свое дело — в некоторые дни с поля можно было уйти, будто бы сменив этническую принадлежность. Мы попали на поле ровно в такой момент — песок впоследствии обнаруживался в самых неожиданных местах, Мойдодыр точно был бы в шоке. На кассе гостям выдают бахилы, чтобы защитить обувь, но, возможно, пригодился бы целлофановый скафандр. К счастью, фото такие пылевые спецэффекты совсем не портят.

Уточняем у Романа, который спустя время все-таки готов разделить бремя славы Кёкенхофа: чего ждать в следующем сезоне? Амбиции у хозяйства немаленькие: обустроить комфортную территорию для встречи гостей, добавить покупку билетов онлайн, еще расширить посадки и, главное, организовать ежегодный фестиваль тюльпанов. Переговоры об этом уже идут с Брестским облисполкомом.

Сейчас на территории уже добавили лавку с собственным мерчом и зону фудкорта. Правда, работает он только по выходным. Сначала местные организации опасались приезжать: мол, да кто тут что покупать будет, — а потом за пару дней гости съели все запасы драников и готовы были покупать еще и еще.

— Я сам не был, но много слышал про фестиваль Vulitsa Ezha, который проводят в Ботаническом саду. Там много именно интересной еды. Вот было бы здорово, чтобы и к нам приезжали такие траки не только с базовыми блюдами.

А если смотреть дальше, то хотелось бы тут хорошую гостиницу, ресторан, побольше точек притяжения — чтобы можно было приехать отдохнуть круглый год. У нас здесь такое озеро живописное…

Но для некоторых белорусов Тышковичи уже стали одной из главных локаций на их личной карте: на тюльпановых полях все чаще стали делать предложение.

— Помню, когда нас в прошлом году попросили организовать все впервые, мы все так волновались. Вся команда суетилась: кто шампанское прятал, кто — виноград, кто — букет. Потом все засели, как шпионы, с камерами в цветах.

Неплохая же связь: цветы — любовь — семья. Думаем сделать целую историю: сначала предложение у нас, потом свадьба, потом гендер-пати. Один ребенок, второй, третий…

— И чтобы хотя бы одного назвали Тюльпан.

— Да нет, можно просто Рома, — шутит Роман. — Но в целом идея сделать фишкой наших полей, что здесь есть энергия любви, мне нравится.

Сам фермер признается, что три недели цветения тюльпанов — его любимое время в году. Можно выдохнуть после сверхнапряженной подготовки к 8 Марта и глубоко вдохнуть перед масштабной посевной.

— Мы всегда говорим, что весна рождается где-то здесь, на наших полях. Даже спустя годы от вида первых распустившихся тюльпанов у меня все еще захватывает дух. Хотя начиналось все с сурового предпринимательского расчета. А вот как получилось, — улыбается наш герой.

