WSJ: Украина переламывает ход войны 3 11.05.2026, 7:33

Есть важный признак успехов ВСУ.

Парад на 9 мая традиционно используется Кремлём как демонстрация военной мощи России, однако в этом году мероприятие в Москве прошло заметно скромнее. Как отмечает The Wall Street Journal, на Красной площади было значительно меньше ракетных комплексов и другой военной техники, чем в предыдущие годы.

Издание предполагает, что если Владимир Путин действительно опасался возможных атак украинских дальнобойных беспилотников, это может свидетельствовать о неблагоприятных для России изменениях на фоне затяжной войны.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что весной 2026 года российские войска демонстрируют более слабые результаты на фронте по сравнению с прошлым годом. По оценке аналитиков, в апреле Украина смогла вернуть больше территорий, чем потеряла.

Кроме того, украинские силы всё чаще наносят удары по стратегическим объектам в глубине российской территории, включая нефтяную инфраструктуру, склады вооружений и другие военные цели.

По мнению WSJ, именно этим может объясняться нежелание Кремля демонстрировать значительную часть военного потенциала на параде.

Хотя Путин ранее заявил, что война якобы приближается к завершению, издание подчёркивает: говорить об этом можно будет только тогда, когда прекратятся удары по украинским городам и Москва откажется от требований передачи территорий, которые ей не удалось захватить военным путём.

Авторы статьи считают, что лишь перспектива серьёзных потерь и риск поражения способны заставить российское руководство отказаться от своих амбиций в отношении Украины и Европы, что может стать условием для завершения конфликта на приемлемых для Киева условиях.

