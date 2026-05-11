11 мая 2026, понедельник, 8:58
Трамп прокомментировал освобождение Анджея Почобута

  • 11.05.2026, 7:49
Фото: Reuters

Американский президент рассказал, кто приложил усилия к обмену.

Президент США Дональд Трамп высказался о недавнем обмене заключенными на белорусско-польской границе, в ходе которого был освобожден лидер Союза поляков в Беларуси, журналист Анджей Почобут.

«Мы только что добились освобождения трех польских и двух молдавских заключенных из белорусских и российских мест содержания. Благодаря моему специальному президентскому посланнику Джону Коулу, мы смогли приложить максимум усилий, чтобы это освобождение произошло.

Мой друг, президент Польши Кароль Навроцкий, встречался со мной в сентябре прошлого года и просил меня помочь освободить Анджея Почобута из белорусской тюрьмы. Сегодня Почобут на свободе благодаря нашим усилиям. Соединенные Штаты выполняют обещания перед своими союзниками и друзьями».

В конце сообщения Трамп поблагодарил Лукашенко.

Напомним, Анджей Почобут был освобожден в результате обмена на белорусско-польской границе по формуле пять на пять.

